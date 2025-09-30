جامعة جورجتاون تطلق ماجستير إدارة الأعمال والسياسة الدولية في دبي

دبي في 30 سبتمبر/وام/أطلقت جامعة جورجتاون برنامج ماجستير إدارة الأعمال والسياسة الدولية في دبي بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والدبلوماسيين وخريجي الجامعة.

ويعتمد البرنامج على خبرات اثنين من أبرز كليات الجامعة كلية ماكدونو لإدارة الأعمال وكلية والش للخدمة الخارجية بهدف إعداد قادة الأعمال والسياسات في المنطقة وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة للتعامل مع تحديات الأسواق العالمية بما يواكب طموحات الدولة بترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للمال والابتكار والتعليم الدولي في مجالي الأعمال والسياسة.وسيتم تقديم البرنامج في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي مع وحدات دراسية إضافية في واشنطن العاصمة وجاكرتا في إندونيسيا.

وأكدت علياء الزرعوني الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، على أهمية الشراكة بين جورجتاون والمركز بتعزيز مكانة دبي كمحور دولي للأعمال والسياسات كما شجعت الطلاب على العمل بجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

ومن جهته تطرق روبرت رينز القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الشراكات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة في تعزيز مسيرة التعليم والارتقاء بها على مستوى المنطقة بأكملها.

وأكد رينز أن مجتمع جورجتاون يتميز بعمقه التاريخي واتساعه العالمي وبشبكة خريجيه.