ولي عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا

أم القيوين في 30 سبتمبر/ وام/ قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، مساء اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى ذوي الفقيد، داعيين الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية.

وقدم واجب العزاء أيضا، الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).