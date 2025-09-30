الاتحاد النسائي يختتم مشاركته في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ اختتم الاتحاد النسائي العام مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في مدينة نيويورك، بوفد ضم سعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام والمهندسة غالية علي المناعي رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية إلى جانب نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف دول العالم.

وشملت المشاركة حضور الاجتماع الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، بمشاركة معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة وسعادة ريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، وقع الاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين.

وشارك الوفد في فعالية المبادرة العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة، إلى جانب الاجتماع الثنائي مع معالي السيدة بهار مرادوفا رئيسة لجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة والطفل في جمهورية أذربيجان.

كما شارك في عدد من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى، منها الاجتماع الوزاري الجانبي بعنوان "تعميق الالتزامات الخاصة ببرنامج المرأة والسلام والأمن"، والاجتماع مع وزارة شؤون المرأة والطفل في جمهورية الهند، بالإضافة إلى الاجتماع مع مسؤولي منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية والاجتماع مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وفي إطار دعم المبادرات العالمية، أبرم الاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم ثلاثية مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ووزارة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في مملكة إسواتيني، لتنفيذ مبادرة "هي تقود إفريقيا" التي تهدف إلى تمكين النساء والفتيات من خلال تدريبهن على مهارات المستقبل مثل الذكاء الإصطناعي، والابتكار المناخي، والتقنيات الرقمية، تحقيقا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت سعادة نورة السويدي أن هذه المشاركة تعكس التزام الاتحاد النسائي العام بتعزيز مكانة المرأة الإماراتية على الصعيد الدولي وتمكينها من الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الإنجازات التي تحققت جاءت ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة والدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مما جعل المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية ونموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي في مجالات المساواة وتمكين المرأة.

