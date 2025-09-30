إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث

دبي في 30 سبتمبر/ وام/ اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث للدورة 2024-2028، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.

وضم المجلس في عضويته كلاً من محمد عبد الله حارب الفلاحي نائباً للرئيس، ومحمد عبد الله العبيدلي أميناً عاماً، إلى جانب الأعضاء محمد عبيد بن ماجد العليلي، وخالد عبد الله العويس، ومنصور عبد الكريم الفهيم، وسيف راشد خليفة المهيري، وريم البوعينين المزروعي، وهادي سعيد العسكري.

وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان عن شكره وتقديره لوزارة الرياضة، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، على الدعم المتواصل، مؤكداً أن تشكيل المجلس الجديد يعد دافعاً لمواصلة العمل بجد واجتهاد من أجل تطوير رياضة الشراع والتجديف الحديث في الدولة.

وأشار إلى أن المجلس يضع ضمن أولوياته مواصلة تحقيق الإنجازات، وصياغة إستراتيجيات واضحة لصقل مهارات المواهب الإماراتية، وتعزيز حضورها في المنافسات المحلية والدولية.