"كيف نصنع حلقة بودكاست ناجحة" ضمن "دبي بودفست 2025"

دبي في 30 سبتمبر/وام/أكد المشاركون في جلسة "كيف نصنع حلقة بودكاست ناجحة"، التي عُقدت ضمن فعاليات "دبي بودفست 2025" الذي نظّمه "نادي دبي للصحافة" اليوم، أن نجاح البودكاست يبدأ برؤية واضحة ورسالة محددة تستهدف جمهوراً بعينه، مع اختيار موضوع مؤثر يعكس شغف صانعه ويلامس اهتمامات الجمهور.

وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية تكامل عناصر الإنتاج من فريق إعداد جيد، وصدق المحتوى، وحرفية الإخراج، إضافة إلى قدرة مقدم الحلقة على الإبداع وجذب الانتباه. شارك في النقاش الإعلامي فيصل العقل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سرد" ومقدم بودكاست "بدون ورق"، والإعلامي جمال الملا، مقدم بودكاست "قصص"، فيما أدار الحوار عبدالله النعيمي، مقدم بودكاست "كرسي الإثنين".

وخلصت الجلسة إلى أن البودكاست الناجح لا يقوم على عدد الدقائق، بل على قيمة اللحظات المؤثرة التي يقدمها للجمهور، واتفقت آراء المتحدثين على أن الطريق إلى النجاح في هذا المجال يبدأ من الإيمان برسالة واضحة، والقدرة على رواية القصة بصدق، وتقديم مساحة من الحوار الناضج الذي يحترم عقل الجمهور ويخاطب وجدانه في آن واحد.

وأشار فيصل العقل إلى أن أهم عناصر تميز البودكاست المؤثر تتمثل في التحضير الجيد، والصدق في الطرح، وبناء علاقة مباشرة مع الجمهور الذي يبحث عن محتوى صادق يمنحه معرفة جديدة .

وأضاف أن صعود البودكاست الطويل ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو انعكاس لحاجة الجمهور إلى نقاشات معمّقة تتجاوز سطحية الطرح.

وقال، "البودكاست الطويل يمنح الضيف حرية في التعبير دون ضغط الوقت، ويمنح الجمهور فرصة لاكتشاف الفكرة من جميع زواياها.

من ناحيته، شدد جمال الملا، مقدم بودكاست "قصص"، على أن نجاح أي بودكاست لا يقوم فقط على جودة الفكرة، بل على الصدق في الطرح والقرب من الجمهور.

وأضاف "المحتوى الذي يلامس حياة الناس اليومية ويجيب على أسئلتهم ويثير فضولهم هو ما يجعل الحلقة تبقى في الذاكرة، كما أن الصوت والإخراج الاحترافي عنصران مهمان، لكن الأهم هو قدرة المقدم على أن يكون قريباً من الجمهور، يحاوره بصدق ويشاركه التجربة .



