"مسارات الدمج" و"جودة الحياة" تتصدران أعمال مؤتمر خورفكان الدولي لذوي الإعاقة

خورفكان في 30 سبتمبر/ وام/ اعتمدت اللجنة المنظمة لمؤتمر خورفكان العلمي الدولي الثامن لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة محاور وجلسات اليوم الأول من الحدث الذي يعقد في جامعة خورفكان، بمشاركة 9 خبراء دوليين من 8 دول عربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية إلى جانب 54 باحثا من 21 دولة.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان اليوم، أن الجلسة الأولى التي ستقام غداً بعنوان "نحو جودة حياة أفضل"، تتضمن التربية البدنية الدامجة، والتقنيات المساعدة، وأثر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في التربية البدنية الدامجة.

وأوضحت أن الجلسة الثانية تستعرض النشاط البدني كمسار للدمج، وتحسين جودة الحياة، لذوي اضطرابات "طيف الفصام"، ودمج ذوي الإعاقة في النشاط البدني والرياضة، بينما تشهد الجلسة الثالثة حواراً حول إستراتيجيات أندية أصحاب الهمم في اكتشاف المواهب وتمكينها، في حين تستهدف محاور الجلسة الرابعة أثر التربية البدنية والدعم النفسي، ودمج الطلبة من ذوي الإعاقة.

من جانبه قال عبدالله سعيد الحريثي رئيس لجنة الاتصال المؤسسي في نادي خورفكان للمعاقين، إن جلسات المؤتمر تستعرض التجارب، وأحدث المؤشرات العالمية، بهدف الوصول إلى أفضل المخرجات، لتعزيز الجهود الوطنية، وريادة دولة الإمارات العالمية في تمكين أصحاب الهمم، وتطوير البرامج الدامجة.