منصات عالمية وشركات رائدة تقدم مجموعة من ورش العمل في "دبي بودفست 2025"

دبي في 30 سبتمبر/وام/ ضمن فعاليات النسخة الخامسة من "دبي بودفست"، الحدث الرقمي الأول من نوعه في المنطقة، والذي عُقد اليوم (الثلاثاء) تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بتنظيم "نادي دبي للصحافة"، عُقدت مجموعة من ورش العمل بمشاركة كبرى المنصات العالمية والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية المتخصصة في صناعة المحتوى الصوتي، إلى جانب نخبة من الشركات وشبكات البودكاست الرائدة في هذا المجال.

جاءت هذه الورش في إطار حرص "دبي للصحافة" على استشراف مستقبل صناعة البودكاست، وتسليط الضوء على التطورات التي يشهدها هذا القطاع الرقمي المتنامي، انطلاقاً من دور النادي كشريك في تطوير المشهد الإعلامي العربي، إذ يهدف النادي من خلال هذا البرنامج التدريبي المكثف إلى تمكين صنّاع المحتوى الشباب وتزويدهم بالمعرفة العملية وأحدث الأدوات التقنية، تأكيداً لمكانة دبي مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الإعلام الرقمي.

غطت ورش العمل ثلاثة مسارات رئيسية في مجال البودكاست، هي: تطوير المحتوى – واستراتيجيات النمو والتسويق – والتقنيات الصوتية المتقدمة. حيث قدمت المنصات العالمية المشاركة رؤى عملية وتطبيقية من واقع خبرتها وتجاربها، ما أتاح للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع سريع التطور.

شاركت المنصة العالمية "يوتيوب" في ورشة عمل تحت عنوان "صناعة البودكاست على يوتيوب" قدمها عبدالرحمن الحازمي، مدير الشراكات الاستراتيجية في يوتيوب، حيث زودت ورشة العمل المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال نشر البودكاست على منصة YouTube، كونها أصبحت المنصة الرائدة لمشاهدة البودكاست واكتشافه.

كما عرضت ورشة العمل ميزات "يوتيوب" الفريدة للوصول إلى جماهير جديدة، واستراتيجيات تحقيق الدخل المختلفة بما في ذلك الإعلانات والاشتراكات، وكيفية تحسين المحتوى من خلال العناوين والصور المصغرة الفعالة، إلى جانب كيفية الاستفادة من YouTube Shorts للترويج للبودكاست الخاص بك وقياس الأداء باستخدام إحصاءات يوتيوب.

أما ورشة عمل "البث المباشر بلا حدود – أسرار التفاعل مع الجمهور" والتي شارك فيها محمد عنبة ،مدير الشراكات الاستراتيجية للبث المباشر في المنصة العالمية "تيك توك"، فقد قدمت نظرة عامة على الميزات الأساسية، وكيفية البث المباشر لأول مرة، وتجارب عملية حول قوة "تيك توك لايف" (قصص نجاح المبدعين، أمثلة على حملات مؤثرة، عروض نجاح البودكاست على البث المباشر). بالإضافة إلى ذلك، تضمنت ورشة العمل فصلاً حول أفضل الممارسات الناجحة، واستخدام جلسات البث المباشر بأسلوب البودكاست لجذب الجمهور بطرق جديدة ومؤثرة.

بدورها شاركت هويفن تانغ، مديرة تحقيق الدخل من البودكاست في المنصة العالمية "بوديو" في ورشة عمل تحت عنوان "من البيانات إلى النمو: كيف تفهم جمهورك" حيث تناولت الورشة تفاصيل تتعلق بتعريف مُنشئي البودكاست بمقاييس أداء البودكاست الرئيسية مثل: معدل الاستماع، ومعدلات انقطاع الحلقات، ورؤى توزيع المنصات، وتوضيح كيفية تحليل وتفسير تحليلات البودكاست عبر المنصات باستخدام دراسات حالة واقعية من منظومة "بوديو".

كما تضمّنت ورشة العمل فصلاً عملياً حول توجيه مُنشئي البودكاست لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن تنسيقات المحتوى، وتكرار النشر، وهيكل الحلقات، إلى جانب استكشاف الفرص التي تقدمها البيانات لتُعزيز استراتيجيات النمو، وتحقيق الربح.

أما "شبكة الإذاعة العربية" فقد قدمت ورشة عمل حملت عنوان "اصنع هوية بودكاستك بإسلوبك الخاص"، وسلّطت ورشة العمل التي أدار النقاش فيها الإعلامي عبدالله سالم، مقدم بودكاست "استكانة" الضوء على تحديد هوية البودكاست الشخصية واختيار الأسلوب والبنية المناسبة للحلقات إلى جانب التعرّف على الأنماط والتجارب العالمية والمحلية ناجحة في هذا المجال، وكيفية بناء خطة تجربة واختبار.

وفي ورشة عمل تحت عنوان "مستقبل تقنيات الصوت" قدمت "دولبي"، الشركة الرائدة في تقنيات الصوت على مستوى العالم، ورشة عمل شارك فيها ربيع حمزة، مدير المحتوى وتجربة العملاء الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وركزت الورشة على الفرص التي تقدمها تقنيات Dolby Atmos لصناع البودكاست.

وخلال دبي بودفست 2025، جاءت ورشة عمل حملت عنوان "أسرار الميكروفون – صوتك هو علامتك" من The Voice Center (TVC) وقدمها وائل حبال، المؤسس والرئيس التنفيذي لــ TVC حيث ركزت على اكتشاف القوة الكامنة في الصوت، وصقل مهارات الأداء أمام الميكروفون لتقديم بودكاست احترافي يأسر المستمع من اللحظة الأولى، وخلق حضور صوتي يترك انطباعاً لا يُنسى لدى الجمهور، وتطوير أسلوب الإلقاء بما يتناسب مع هوية البودكاست.

و شارك وسام علي، مقدم بودكاست "تحت الضغط" في ورشة عمل تحت عنوان "كيمياء التقديم: فن الحوار في البودكاست" حيث ركزت الورشة على مفهوم وأسس أسلوب الـ HARD TALK، والفارق بين هذا النمط والبودكاست التقليدي، وأهمية التحضير المسبق للضيف والموضوع، وعناصر النجاح المتقدمة بهذا الأسلوب وكيفية التحكم بلغة الجسد ونبرة الصوت، والقدرة على الاستماع الفعال وإدارة الحوار بثبات انفعالي. كما قدمت ورشة العمل جزءاً عملياً حول الاختلافات الثقافية والإعلامية وتأثيرها على الطرح، وكيفية التعامل مع الموضوعات الحساسة وكسر التابوهات.

كما قدمت "الورشة" تحت عنوان "النجاح الاستراتيجي في تسويق البودكاست" ورشة عمل أدار النقاش فيها محمد نجاتي مُقدم بودكاست "المال الحلال".. حول المحتوى الذكي وكيفية تبسيط المواضيع المعقدة وتحويلها إلى رسائل تصل بسهولة، على جانب التسويق والإعلام وكيفية تحديد استراتيجيات للوصول إلى جمهور أوسع وتعزيز التأثير.

كما شاركت أماني الحميري، مديرة العلامة والاستراتيجية في "مايكس"، في ورشة عمل ضمن برنامج فعاليات النسخة الخامسة "دبي بودفست" حول كيفية تحويل البودكاست إلى علامة تجارية، ومهارات ربط استراتيجية البودكاست برؤية وأهداف ريادة الإعمال وتحقيق الربح.

وتحت عنوان "دليلك الخاص إلى مؤشرات البودكاست" قدّمت لما عثمان، الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لبودهيروز ومقدمة بودكاست "ذا يونيكورن بالعربي"، ورشة عمل ضمن فعاليات "دبي بودفست" حول المؤشرات الرئيسية (KPIs) وكيف تساعد في فهم أداء البودكاست، وكيفية قياس الجمهور والتفاعل، على جانب مهارات تحليل العوائد والجدوى.

وقالت محفوظة صالح، مديرة "دبي بودفست": "من خلال هذه الورش، يسعى نادي دبي للصحافة إلى خلق منصة تفاعلية تجمع بين الخبرة العالمية والطموح العربي، وتمنح المبدعين وصناع المحتوى أدوات عملية لإنتاج محتوى قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن هذه الجلسات التدريبية تعكس التزام دبي بدعم الإعلام الرقمي، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع في مختلف قطاعاته ومن أبرزها "البودكاست"، كون "دبي بودفست" يمثل منصة فريدة لتبادل الخبرات والتجارب بين صُنّاع المحتوى، لتقديم تصور واضح حول متطلبات الارتقاء بهذه الصناعة الإعلامية بما يواكب ما تشهده من طفرة نمو وانتشار عالمية.



