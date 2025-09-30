البودكاست العربي منصة مفتوحة للإبداع

دبي في 30 سبتمبر/وام/ شهدت فعاليات النسخة الخامسة من دبي بودفست 2025 جلسة "تجارب عربية ملهمة"، شارك فيها الإعلامي محمد الوهيبي، مقدم بودكاست "الغرفة"، والإعلامي أحمد الشبلي، مقدم منصة بودكاست، والإعلامية إلهام زدوحية، مقدمة بودكاست "إلهاميات"، وراوية خذر، مؤسسة مهرجان البودكاست التونسي، وأدار النقاش جاسم الشحيمي، مقدم بودكاست "مع الشحيمي".

وخلال الجلسة، استعرض المشاركون تجاربهم الملهمة في مجال صناعة البودكاست، وسلّطوا الضوء على رحلة نجاحهم مع البودكاست منذ البداية، وأُسس اختيار الموضوعات وأسلوب طرحها، والدروس المستفادة من هذه الرحلة.

وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية صناعة محتوى عربي أصيل يواكب اهتمامات الجمهور ويعكس ثقافة المجتمعات المحلية، كما استعرضوا أبرز التحديات والفرص التي تواجه صناع البودكاست في المنطقة. وأبرزوا دور صناعة البودكاست في الارتقاء بالفكر والوعي المجتمعي.

كما أكد المتحدثون أن تجاربهم المختلفة تجتمع عند حقيقة واحدة: أن البودكاست العربي اليوم يمثل منصة مفتوحة للإبداع والتأثير، وقادر على صناعة وعي جديد يعبّر عن قضايا المجتمع ويحفز الشباب على التعبير عن أفكارهم بجرأة وابتكار.

وقال محمد الوهيبي إن انطلاقته مع بودكاست "الغرفة" جاء من رغبة في فتح مساحة للنقاش الصادق بعيدا عن الإعلام التقليدي، وأضاف أن رحلته في عالم البودكاست لم تكن سهلة، لكنها كانت مليئة بالتجارب والدروس، حيث بدأت الفكرة من شغفه بالحوار الصادق والرغبة في تقديم محتوى عميق يلامس الناس، قائلا إنه تعلم من خلال هذه التجربة أن البساطة والصدق هما سر النجاح، وأن بناء علاقة متينة مع الجمهور يحتاج إلى وضوح في الطرح واستمرارية في الحضور.

أما أحمد الشبلي، فقد شدد على أن رحلته مع منصة البودكاست انطلقت من إيمانه العميق بأهمية تمكين الشباب العربي من إيصال أصواتهم، وتقديم محتوى صادق وهادف يعكس واقع المجتمع ويواكب تطلعات الجمهور، مؤكدا أن شغفه بالبودكاست كان المحرك الأساسي وراء استمراره وتطوره في هذا المسار." وقال الشبلي إن الجمهور ينجذب للحلقات التي تمس قضاياه الشخصية وتخاطب مشاعره وعقله معا.

من جانبها أشارت إلهام زدوحية إلى أن بودكاست "إلهاميات" شكّل بالنسبة لها مساحة شخصية لبث رسائل إيجابية ومشاركة قصص محفزة، مؤكدة أن التفاعل الكبير من الجمهور كان الدافع الأساسي وراء تطوير الحلقات ومواصلة تقديم محتوى يلهم الجمهور.

أما راوية خذر، مؤسسة مهرجان البودكاست التونسي، فأوضحت أن تجربتها انطلقت من إيمان عميق بضرورة إنشاء منصات تُتيح لقاء صنّاع البودكاست وتبادل الخبرات بينهم، معتبرة أن هذا التلاقي هو محرك التطوير المهني للمجتمع الإبداعي.



