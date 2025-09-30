" دبي للصحافة"يشهد إطلاق "دروب أريكة" و"إنصات" ضمن "دبي بودفست 2025"

دبي في 30 سبتمبر/وام/ شهدت فعاليات النسخة الخامسة من "دبي بودفست" الإعلان عن إطلاق بودكاست "دروب أريكة" كتجربة جديدة في عالم المحتوى الصوتي العربي، كما شهد الحدث إطلاق منصة "إنصات" الرقمية لصناعة البودكاست، بحضور نخبة من صُناع المحتوى والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية.

فقد أعلنت شركة "غمزة" عن إطلاق نسخة جديدة من بودكاست "أريكة" الشهير، تحت عنوان "دروب أريكة"، من تقديم بيبي العبدالمحسن وطلال سام، وإخراج عبدالله الثامر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويطرح البرنامج فكرة مبتكرة تدمج بين الكوميديا والسفر، حيث ينطلق فريق "أريكة" في رحلة برية عبر دول الخليج لاستكشاف ثقافاتها وتجاربها المختلفة، من خلال 12 حلقة مخصصة لزيارة الدول الخليجية الست بواقع حلقتين لكل دولة. ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل تصوير الموسم الأول أكتوبر المقبل.

وقال عبدالله الثامر، الشريك المؤسس في "غمزة" ومنتج ومخرج "أريكة": " إن إطلاق بودكاست "دروب أريكة" في "دبي بودفست" يمثل خطوة مهمة بالنسبة لنا كفريق، حيث يعد الحدث المنصة الأبرز على مستوى العالم العربي لعرض التجارب الجديدة في صناعة البودكاست.

وأضاف الثامر،" البرنامج جديد من نوعه، لاسيما أن فكرة السفر الكوميدي نادرة في الخليج، وهو ما شجعني على خوض هذه التجربة الممتعة والمختلفة، كما أن إطلاق هذا العمل في حدث بحجم "دبي بودفست" يمنحه زخماً أكبر وفرصة للتواصل مع جمهور نوعي من صناع المحتوى والمهتمين".

وقال طلال سام، مقدم بودكاست “أريكة”، "يمثل البرنامج فرصة فريدة للقاء الجمهور في مختلف دول الخليج، والتفاعل معهم على أرض الواقع، بعد أن جمعتنا بهم منصة البودكاست على مدى سنوات. ونأمل أن تقدم التجربة قيمة مضافة للجمهور وتفتح آفاقاً جديدة أمام صُنّاع المحتوى الصوتي في المنطقة".

من جانبها أعربت بيبي عبدالمحسن، مقدمة بودكاست "أريكة"، عن سعادتها بالمشاركة في في البرنامج وخوض هذه الرحلة المليئة بالمغامرات لاكتشاف جمال دول الخليج وثقافاتها عن قرب، لاسيما أن الرحلة ستمتد لمدة 30 يومًا بالسفر عبر السيارة، وهي فرصة فريدة لمشاهدة التنوع الجغرافي والثقافي للمنطقة، والتعرف أكثر على شعوبها الكريمة ودفء استقبالهم.

كما شهدت فعاليات "دبي بودفست" الإعلان عن إطلاق منصة "إنصات"، أول منصة رقمية عربية متخصصة في تمكين صنّاع البودكاست ودعم صناعة المحتوى الصوتي في العالم العربي.

وتهدف "إنصات" إلى بناء مجتمع إبداعي عربي متكامل يضم نخبة من صنّاع المحتوى الصوتي المتميز، وتمكينهم من تحقيق عوائد مالية مستدامة من إنتاجاتهم، إلى جانب فتح المجال أمام الشركات والعلامات التجارية للتعاون مع صنّاع بودكاست بارزين عبر حملات تسويقية مبتكرة قائمة على المحتوى المؤثر.

جاء إطلاق "إنصات" خلال "دبي بودفست" ليعكس طموح المنصة في الانطلاق من قلب دبي، بوابة الإعلام والابتكار في العالم العربي، نحو المنطقة والعالم. حيث يمنحها الحدث الإقليمي البارز فرصة للتواصل المباشر مع مجتمع البودكاست الأوسع نطاقاً على مستوى المنطقة، وبناء شراكات استراتيجية مع المبدعين والشركات والعلامات التجارية، تأكيدًا على رسالتها في دعم المواهب العربية وفتح آفاق جديدة أمامها.

وتوفر "إنصات" لمجتمع البودكاست العربي بيئة شاملة تجمع بين الأدوات التقنية الحديثة، وخدمات الإنتاج والتسويق، وفرص التدريب والتطوير المهني، بهدف تمكين المبدعين العرب من الاستمرار في تقديم محتوى وهادف، والوصول إلى جمهور نوعي محليًا وإقليميًا وعالميًا، فضلاً عن تعزيز التنوع في المشهد الإعلامي الرقمي العربي وخلق مساحة مستدامة للنمو والإبداع.

وبهذه المناسبة قال لوكا علام، الرئيس التنفيذي السابق لشركةPHD MENA، ومقدّم بودكاست Luca’s Insight Track، والشريك المؤسس لمنصة "إنصات": "يواصل المحتوى الرقمي التطور بوتيرة متسارعة، فالجمهور يبحث عن محتوى موثوق يسهل الوصول إليه، فيما يسعى المعلنون إلى إيجاد طرق مبتكرة للتواصل مع هذا الجمهور، ونحن اليوم أمام صناعة على أعتاب إعادة تعريف شاملة. وفي «إنصات»، تتمثل مهمتنا في دعم صناع البودكاست تمكين المبدعين من تحقيق الدخل من محتواهم، وتمكين العلامات التجارية من الوصول بفاعلية أكبر عبر حملات مؤثرة، إلى جانب تزويد الجمهور بمحتوى نوعي وموثوق يعكس هويتهم المحلية".

ومن جانبه، قال حكمت وهبي، مؤسس W Production، ومقدّم "حكمت وهبي بودكاست"، والشريك المؤسس لـ"إنصات"، "نؤمن أن كل قصة تستحق أن تُروى، وأن البودكاست بات يُشكل فضاءً حراً بعيداً عن قيود الإعلام التقليدي. وجاءت "إنصات" لتكون المنصة الجامعة التي توحد أصوات المبدعين العرب، وتعكس روح الإبداع في صناعة البودكاست بروح موحّدة".

من جانبها، قالت محفوظة عبد الله، مديرة “دبي بودفست”، يواصل الحدث ترسيخ مكانته كأكبر منصة متخصصة في صناعة البودكاست على مستوى المنطقة، كما يمثل مساحة مفتوحة لعرض التجارب الجديدة والمشاريع المبتكرة التي تسهم في إثراء المحتوى العربي وتعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسية للإعلام الرقمي ويسعدنا أن نشهد خلال هذه الدورة إطلاق مبادرات نوعية وإنتاج مميز مثل "دروب أريكة" و"إنصات"، اللتين تعكسان روح الابتكار التي نحرص على إبرازها عبر هذا الحدث."

وأضافت، "نؤمن بأن صناعة البودكاست باتت إحدى الأدوات المؤثرة في المشهد الإعلامي، فهي تجمع بين الإبداع والمرونة والقدرة على الوصول المباشر إلى الجمهور، وهو ما يجعلها قطاعاً واعداً يستحق المزيد من الدعم والاهتمام. إن تقديم مشاريع بهذه القيمة يعزز من فرص بناء صناعة مستدامة، ويمنح صناع البودكاست العرب فضاءً رحباً للتعبير عن أفكارهم ونقل تجاربهم بما يتناسب مع طموحات الجيل الجديد من المستمعين."



