12 نزالا عالميا في بطولة "الطريق إلى دبي" للفنون القتالية

دبي في 30 سبتمبر/ وام/ أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) عن إقامة 12 نزالاً يشارك فيها 24 من أبرز نجوم الفنون القتالية حول العالم، ضمن منافسات النسخة الثانية من بطولة "الطريق إلى دبي" العالمية للفنون القتالية، التي تقام يوم 3 أكتوبر المقبل في "كوكا كولا أرينا" بدبي، بدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وكشفت الرابطة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في دبي عن قائمة المشاركين، حيث يتصدر النزالات العالمية المنتظرة مواجهة على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف (155 رطلاً) يجمع بين البطل الداغستاني عثمان نورمحمدوف (19 فوزاً دون هزيمة)، والإيرلندي بول هيوز (14 فوزاً مقابل هزيمتين)، في مواجهة قوية بعد لقائهما الأول في النسخة الماضية التي استضافتها دبي في يناير الماضي وانتهى بفوز نورمحمدوف.

كما يشهد الحدث نزالاً آخر على لقب العالم في وزن خفيف الثقيل (205 أرطال) بين الأمريكي كوري أندرسون (19 فوزاً و6 خسائر) والتركماني دولت ياغشيمرادوف (25 فوزاً و7 خسائر وتعادل واحد).

وتتضمن باقي النزالات مواجهة الروسي ماغوميد ماغوميدوف مع الأمريكي سيرجيو بيتيس، والتونسي سليم طرابلسي مع الإيراني بويا رحماني، والروسي زبيرا توخوغوف مع الإيرلندي أرتيم لوبوف، والمصري عمر الدفراوي مع الألباني فلوريم زنديلي، والأردني جراح السيلاوي مع الفرنسي جريجوري بابيني، إلى جانب عدد من المواجهات الأخرى.

وأكد عيسى شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن استضافة هذه البطولة العالمية تأتي في إطار رؤية المجلس لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للأحداث الرياضية الكبرى، موضحاً أن أهميتها تتجاوز الجانب التنافسي، حيث تسهم في تعزيز حضور الإمارة على الساحة الرياضية الدولية وإبراز قدراتها التنظيمية المتميزة.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة ملهمة لعشاق الرياضة لمتابعة نخبة من أبرز نجوم الفنون القتالية عن قرب، كما تمنح المواهب المحلية والإقليمية فرصة ثمينة للاحتكاك بالمقاتلين العالميين واكتساب الخبرات، بما يدعم مسيرة التطور الرياضي في المنطقة.