"الرعاية الأسرية": رعاية كبار المواطنين مسؤولية مشتركة

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ أكدت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية أن كبار المواطنين هم الجذور التي قامت عليها الهوية والمصدر الذي أرسى القيم النبيلة وأسهم في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن رعايتهم بعطف وامتنان وتقدير تعد من القيم الأصيلة الراسخة في الثقافة الإماراتية.

وأشارت العميمي بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، إلى أهمية ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص في تقديم الرعاية لكبار المواطنين، مؤكدة أن من حقهم جميعا أن ينعموا بالحياة الكريمة والدعم والاهتمام، لكي يظل هذا الجزء الحي أصيلاً في نسيج المجتمع.

وقالت “ نلتزم في هيئة الرعاية الأسرية بتطوير أنظمة شاملة وخدمات إنسانية تعكس رؤيتنا وتكفل الدعم لكافة فئات المجتمع مع إعطاء الأولوية لكبار السن في إمارة أبوظبي، كما نحرص على تمكين الأسر بالأدوات والمعرفة والدعم الذي يعزز قدرتها على رعايتهم داخل منازلهم إلى جانب رفع الوعي وتفعيل الأطر الإرشادية لحمايتهم من أي إساءة أو إهمال”.

وأوضحت أن الهيئة تواصل تنسيق جهودها مع الجهات الحكومية والمنشآت الصحية والمؤسسات الاجتماعية لتوفير رعاية متكاملة لكبار السن تتمحور حول احتياجاتهم الدقيقة.

ولفتت إلى أن الدور المؤسسي لا يغني عن الدور المجتمعي، فالوقوف إلى جانب كبار السن مسؤولية جماعية تقع على عاتق الأسر وأفراد المجتمع كافة .. وقالت " في اليوم العالمي للمسنين نؤكد أن أسلوب تقديرنا ورعايتنا لكبار السن هو ما يؤسس لمستقبل زاهر تنعم به جميع الأجيال".