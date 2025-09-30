القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحظى بدعم 16 مؤسسة

دبي في 30 سبتمبر/ وام / تحظى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بدعم 16 مؤسسة محلية وإقليمية وعالمية في دورتها الحادية عشرة التي تُعقد تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"، تأكيداً على دور دبي كمركز عالمي رائد في تحفيز العمل المناخي، وتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي منخفض الكربون وأكثر مرونة وشمولاً.

ينظم القمة كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تواصل ترسيخ مكانتها منصة رائدة لدعم الجهود العالمية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.

وقال معاليه إن اهتمام المؤسسات العالمية المتزايد برعاية القمة، يعكس ثقة المجتمع الدولي في أهدافها ورسالتها ودورها الرائد في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتوسيع نطاق التمويل الأخضر، وتعزيز العدالة المناخية، وتمكين الشباب.

وأضاف “ من خلال هذه المنصة، نعمل على حشد الجهود للمساهمة في دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتوظيف الابتكار لإحداث تأثير إيجابي وملموس على المستوى العالمي”.

وتستقطب القمة في دورتها الحادية عشرة نخبةً من القادة وصناع القرار والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم للتباحث والنقاش وتبادل الرؤى والخبرات ضمن سبعة محاور رئيسية تشمل: التكنولوجيا والابتكار، مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، السياسات والتشريعات، التمويل، العدالة المناخية، التكيف والمرونة المناخية، ودور الشباب في العمل المناخي.

وتشمل قائمة الرعاة والداعمين شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" كراع رئيسي، ودراجون أويل، وبنك الإمارات دبي الوطني، ودوبال القابضة، والصكوك الوطنية كرعاة ذهبيين، فيما تشمل قائمة الرعاة الفضيين، كلا من صندوق دبي الأخضر، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو"، ومركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو".

وتضم القائمة أيضاً شركة المركز الميكانيكي للخليج العربي الوكيل الرسمي لمجموعة "بي إم ديبليو" كشريك النقل المستدام، وعدد من الجهات كرعاة إعلاميين، وكذلك مجلس الأعمال الأميركي – الإماراتي.