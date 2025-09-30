" دبي للمفروشات" يقدم عروضاً وتجارب مبتكرة

دبي في 30 سبتمبر/ وام / تنطلق فعاليات مهرجان دبي للمفروشات 2025 في دورته السابعة، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في الفترة من 3 وحتى 16 أكتوبر المقبل، حيث يقدم للمتسوقين تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة على منتجات أكثر من 100 علامة تجارية .

ويتيح المهرجان على مدى 14 يوماً فرصاً مميزة للتسوق والاستفادة من العروض الترويجية الحصرية .

وقال محمد فراس نائب الرئيس بالإنابة لقطاع التجزئة والحملات الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن المهرجان يعكس التزام دبي بدعم قطاع المفروشات والتصميم، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للإبداع والابتكار.

ويشهد المهرجان أيضاً إطلاق مركز المنزل الذكي في دبي فستيفال بلازا، الذي يجمع بين المفروشات والتكنولوجيا ويتيح للزوار تجربة حلول ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتصميم غرفهم بطريقة مبتكرة .