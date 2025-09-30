20 شركة ألمانية تستعرض حلولا مستدامة في "ويتيكس 2025" بدبي

دبي في 30 سبتمبر/ وام/ يحتضن الجناح الدولي لجمهورية ألمانيا الاتحادية في الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي انطلق اليوم في دبي 20 شركة ألمانية عالمية.

وتستعرض الشركات الألمانية ابتكاراتها النوعية في مجال الاستدامة والتقنية والمصممة لمساعدة المدن والمؤسسات الخدماتية على أن تصبح أكثر ذكاء واخضرارا وكفاءة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، إن المعرض يجسد الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والبحوث والتطوير والاستدامة وصناعات وقطاعات المستقبل القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ويشكل المعرض منصة عالمية لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولتين.

من جهته، قال سعادة ألكسندر شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة “ بعد عامين من انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، علينا أن نكثف جهودنا لتحقيق أهدافنا المناخية، مثل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بمعدل ثلاثة أضعاف”.

وأشار إلى أن العديد من الشركات الألمانية المشاركة في معرض "ويتيكس" رائدة في هذه المجالات، وتساهم بفعالية في تحقيق هذه الأهداف، مما يساعد على بناء جسور بين الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي.

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وألمانيا 13.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5.4% عن عام 2023.

