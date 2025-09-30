21 ميدالية لنادي الشارقة الرياضي للمرأة في كأس الإمارات للمبارزة

الشارقة في 30 سبتمبر/ وام/ حقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة 21 ميدالية في بطولة كأس الإمارات للمبارزة تحت 10 و12 و14 و20 سنة التي استضافتها صالة مزهر الرياضية بمشاركة أندية أبوظبي للمبارزة و الفجيرة للفنون القتالية والعين الثقافي الرياضي وأكاديمية MK.

و أشاد الكابتن إبراهيم سويسي مدرب سلاح السابر في نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمستوى الفني للاعبات، لافتا إلى ان هذه الحصيلة المتنوعة عكست الجهد الكبير المبذول في التدريبات وتمنحنا حافزًا أكبر لمواصلة العمل من أجل تحقيق إنجازات أوسع في الاستحقاقات المقبلة.

وأوضحت اليازية السويدي رئيس شعبة الإعداد والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن خمس لاعبات من اللواتي اعتلين منصات التتويج في البطولة هن من مشروع الحاضنات الرياضية الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين – متمثلة في مؤسسة أطفال الشارقة.