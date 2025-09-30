العين يفوز على سترة البحريني في دوري أبطال الخليج للأندية

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ فاز العين على سترة البحريني 4-1 اليوم، في استاد هزاع بن زايد، بإنطلاقة منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، والتي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي.

وبهذا الفوز وضع العين أول 3 نقاط في رصيده.