الإمارات وبنغلاديش تعززان التعاون البحري والاستثمار في ميناء شيتاغونغ

دبي في 30 سبتمبر/ وام / أكد سعادة الدكتور إم. ساخاوات حسين، مستشار الشحن في حكومة بنغلاديش، أن التعاون مع دولة الإمارات في القطاع البحري يشهد تطورًا ملموسًا، مشيرًا إلى إجراء محادثات مع شركات إماراتية رائدة في هذا المجال لتعزيز الاستثمار في الموانئ البنغالية.

وأوضح مستشار الشحن البنغالي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش أعمال اليوم الأول من الحدث البحري الموازي لليوم البحري العالمي الذي يعقد في دبي، أن الموانئ الإماراتية بما فيها أبوظبي ودبي قد أبدت اهتمامها بالاستثمار في منطقة الموانئ البنغالية، مع التركيز على تطوير ميناء شيتاغونغ وزيادة قدراته التشغيلية.

وأكد على أن هذه الاستثمارات المتوقعة تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين واستعداد الإمارات لدعم التوسع البحري في بنغلادش.

وأشار إلى أن المحادثات الأولية جرت مع عدد من الجهات الإماراتية للاستحواذ على أحد الموانئ الرئيسية وإدارة العمليات التشغيلية، معربًا عن أهمية هذه الخطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وبنغلادش في القطاع البحري.

ولفت إلى أن الاستثمار الجاري في ميناء شيتاغونغ يشمل تطوير محطة “AP” وتشغيل محطة حاويات بواسطة "دي بي وورلد"، إلى جانب استثمار البنك الدولي بقيمة 680 مليون دولار في كاسر الأمواج وتجريف القناة، متوقعًا أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بحلول الربيع المقبل، بما يعزز مكانة ميناء شيتاغونغ كأحد الموانئ الرئيسية في جنوب آسيا.

وأكد أن بلاده تعمل عن كثب مع دول الخليج، وخاصة دولة الإمارات، لتعزيز التعاون البحري، مشيرًا إلى دعم الإمارات لبنغلادش في الانتخابات الجارية للمنظمة البحرية الدولية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الجهات الدولية لتعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية البحرية.