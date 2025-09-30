المنظمة البحرية الدولية: الإمارات شريك محوري في تطوير قطاع الشحن العالمي

دبي في 30 سبتمبر/ وام/ أكد سعادة أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أن دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم جهود المنظمة وتطوير قطاع الشحن البحري العالمي، من خلال عضويتها الفاعلة في مجلس المنظمة وتوليها منصب نائب رئيس لجنة التيسير.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال اليوم الأول من الحدث البحري الموازي لليوم البحري العالمي الذي يعقد على مدار يومين في دبي، إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث تعكس مكانتها كشريك رئيسي للمنظمة وحرصها على تعزيز تفاعلها مع قطاع الشحن البحري بكافة مكوناته، كما تؤكد على التزامها بتعزيز تطبيق وتطوير القواعد والمعايير البحرية الدولية.

ولفت إلى أن المنظمة تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية في صناعة النقل البحري، بما في ذلك تطوير برمجيات السفن ذاتية القيادة والتصدي للمخاطر السيبرانية، فضلاً عن تحسين متطلبات التدريب لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع وضمان أعلى مستويات الكفاءة والأمان.

وأشار إلى أن أولويات المنظمة خلال المرحلة الحالية تتركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تسريع جهود إزالة الكربون وحماية البيئة البحرية، ودعم العاملين على متن السفن من خلال التدريب والاستثمار في صحتهم ورفاهيتهم، إلى جانب تعزيز الشمولية والشفافية عبر تبني الرقمنة والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء قطاع شحن أكثر استدامة وكفاءة.

وأشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بدور دولة الإمارات في دعم أهداف المنظمة، مؤكداً أن شراكتها الفاعلة تمثل نموذجاً في العمل المشترك نحو صياغة مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً لقطاع الشحن العالمي.