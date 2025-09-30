ندوة الثقافة والعلوم تكرم الفائزين في جائزة الشعر العربي

دبي في 30 سبتمبر / وام / كرمت ندوة الثقافة والعلوم الفائزين بجائزة الشعر العربي، بحضور نخبة من الأدباء والشعراء والمسؤولين الثقافيين. وأقيمت الجائزة هذا العام في دورة حملت اسم الشاعر الإماراتي الكبير الراحل حمد خليفة أبو شهاب، تخليداً لإسهاماته الشعرية والأدبية.

وقال علي عبيد الهاملي نائب رئيس الندوة وأمين عام الجائزة في كلمته، إن الجائزة تؤكد مكانة الشعر العربي باعتباره ديوان العرب وذاكرة وجدانهم، مشيراً إلى أن هذه الدورة شهدت مشاركة 1234 متسابقاً من 36 دولة، في فئات الشعر العمودي وشعر التفعيلة وقصيدة النثر، ما يعكس زخم المشهد الشعري العربي وحيوية تجاربه.

وفاز بجائزة الشعر العمودي الشاعر محمد حامد عبدالله العياف من الأردن، فيما فاز بجائزة شعر التفعيلة الشاعر إبراهيم عيسى محمد علي من اليمن، أما جائزة قصيدة النثر فذهبت إلى الشاعر محمد عبدالله سليمان التركي من السعودية.

وصاحب الحفل ندوة علمية بعنوان “قراءات في شعر حمد خليفة أبو شهاب” أدارتها الدكتورة عائشة الشامسي رئيس قسم اللغة العربية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، حيث تناولت أوراق علمية أهمية الصورة الفنية في شعر أبو شهاب وإسهاماته في توثيق الشعر النبطي والشعبي.

وأكد المشاركون أن الجائزة تمثل منصة للإبداع العربي وفضاءً لتجديد القصيدة وتعزيز مكانة الشعر كجسر للتواصل الثقافي والإنساني.