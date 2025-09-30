فاهم بن سلطان القاسمي: برامج ومبادرات نوعية لتطوير " الجولف الإماراتي"

أبوظبي في 30 سبتمبر/وام/ أشاد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف السابق بما حققه الاتحاد على مدار 16 عاما من دوراته الانتخابية الأربع السابقة مؤكدا أن الجولف الإماراتي برئاسة اللواء "م" عبدالله السيد الهاشمي أمام مسيرة كبيرة من التطور، بالبرامج والمبادرات النوعية، والبطولات المحلية والخارجية، واكتشاف المواهب في المدارس، والملتقيات التطويرية، وبناء قاعدة قوية من العناصر الواعدة .

بدوره قال اللواء "م" عبدالله السيد الهاشمي، إن مجلس الإدارة الحالي سيواصل العمل، وتبني الخطط الاستراتيجية، والبناء على المكتسبات السابقة المحققة برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر نادي أبوظبي للجولف، اليوم تم خلاله اعتماد انتقال مسؤوليات الإدارة إلى المجلس الجديد .حضر الاجتماع معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، واللواء "م" عبدالله السيد الهاشمي، وخالد الشامسي، وخلفان الكعبي، وراشد العبار، ودرويش القبيسي، وعبد الرؤوف بن أحمد، أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أكرم سكيك، مدير الاتحاد.