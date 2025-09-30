دبي ‎لكرة السلة يحقق فوزه الأول في "اليوروليج" على حساب بارتيزان الصربي

دبي في 30 سبتمبر/وام/ حقق فريق دبي لكرة السلة انتصاره الأول في ظهوره الافتتاحي بالدوري الأوروبي "اليوروليج"، بعد تغلبه على فريق بارتيزان الصربي، بنتيجة 89-76، في المباراة التي أقيمت اليوم، على صالة "كوكا كولا أرينا" بدبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الأعرق في القارة الأوروبية.

وتمكن فريق دبي من فرض أفضليته على مجريات اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول متقدماً بفارق 7 نقاط (47-40)، قبل أن يواصل تفوقه حتى النهاية. وتألق دافيس بيرتانس لاعب نادي دبي لكرة السلة، بعدما تصدر قائمة المسجلين برصيد 20 نقطة، ليقود فريقه إلى الفوز الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

ويخوض دبي مباراته الثانية في الدوري، يوم 3 أكتوبر المقبل، أمام فريق موناكو الفرنسي على صالة "جاستون ميديسين"، في مدينة موناكو.