أبوظبي للتعليم والتدريب: الملتقى العلمي العالمي منصة دولية لتعزيز مهارات الشباب

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور مبارك الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن الملتقى العلمي العالمي 2025 الذي تستضيفه أبوظبي منصة دولية رائدة لتطوير مهارات الشباب وتحفيز قدراتهم الابتكارية.

وأوضح الشامسي أن الملتقى يشهد مشاركة أكثر من 45 دولة وأكثر من ألفي مشارك وعارض من خارج الدولة يمثلون مختلف المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية، حيث يعرضون مشاريع متنوعة تغطي مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والزراعة والبرامج الصحية والمجتمعية.

وأشار إلى أن ما يميز هذا الحدث العلمي هو مشاركة فئات عمرية صغيرة أبدت شغفا ملحوظا بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تعد ركيزة أساسية لدعم الطلبة منذ مراحل مبكرة من خلال توفير بيئة تفاعلية تتيح لهم الاحتكاك بأقرانهم من مختلف دول العالم والتعرف على ثقافات متنوعة إلى جانب تنمية مهاراتهم التقنية وتعزيز فهمهم لأهمية الابتكار والتقنيات المتقدمة.