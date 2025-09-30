"إيدج" و"مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة" يدعمان الملتقى العلمي العالمي بأبوطبي

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ تشارك مجموعة “إيدج” ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في الملتقى العلمي العالمي الذي انطلق اليوم في أبوظبي، بصفتهما من الرعاة الرئيسيين للحدث، الذي يجمع نخبة من الطلبة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض مشاريعهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الجانبين على دعم المبادرات العلمية والمعرفية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية لتمكين المواهب الشابة وتحفيز الابتكار في القطاعات المستقبلية.

ويشارك مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة (ATRC) في معرض العلوم الدولي بصفته الراعي البلاتيني، حيث يشهد الحدث مشاركة أكثر من ألف طالب وطالبة من أكثر من 50 دولة، لاستعراض مشاريع مبتكرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويعكس دعم المجلس التزامه برعاية المواهب الوطنية عبر مبادرة “المواهب في التكنولوجيا المتقدمة”، المخصصة للفئات العمرية من 5 إلى 35 عاما، إلى جانب التعريف بتحدياته العالمية التي تشمل دوري سباقات السيارات ذاتية القيادة (A2RL) وبطولة الطائرات بدون طيار.

وأكدت أنوان الكثيري، مدير أول استقطاب المواهب، في مجموعة إيدج، أن رعاية المجموعة لمعرض “إكسبو ساينس 2025” تأتي في إطار تعاونها المستمر مع شركة “أكتيفت”، بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين لتعزيز الشراكة الإستراتيجية. وأوضحت أن الحدث يمثل منصة دولية مهمة لدعم التعليم والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تواصل من خلالها “إيدج” ترسيخ مكانتها كداعم رئيسي لتطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب الإماراتي في القطاعات المستقبلية.