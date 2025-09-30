أسبوع دبي للتصميم يعلن الفائز بتكليف “أبواب 2025”

دبي في 30 سبتمبر/ وام / أعلن برنامج “أبواب”، الركيزة الأساسية في أسبوع دبي للتصميم، عن فوز استوديو “مَرج” البحريني بتكليف نسخة 2025 عبر مشروعه “حكايات الحواف البحرية”، الذي يستلهم من الزخرفة والتقاليد الحرفية المحلية لتسليط الضوء على جزيرة النبيه صالح في البحرين.

ويُعرض العمل للمرة الأولى في حي دبي للتصميم، من 4 إلى 9 نوفمبر المقبل ضمن النسخة الحادية عشرة من أسبوع دبي للتصميم .

ويُعد موضوع “في التفاصيل” المحور الرئيس للنسخة الحالية، حيث دعا المشاركين إلى استكشاف الزخرفة كلغة جمالية محمّلة بالمعرفة والرمزية، والتي أثرت عبر العصور على العمارة والمنسوجات والثقافة البصرية في مجتمعات مختلفة.

ويعكس عمل “مَرج”، الذي أسسته المعماريتان لطيفة الخياط ومريم الجُميري في البحرين، رؤية بحثية تعليمية وممارسات إبداعية في العمارة والتصميم.

ويُوثّق المشروع الحكاية المكانية لجزيرة النبيه صالح الواقعة بين محمية توبلي الرطبة والمنطقة الصناعية في سترة، من خلال تركيب نسيجي مطرّز يجسد نباتاتها وحيواناتها وبيئتها المائية.

واستُلهم التصميم من ثوب النشل التقليدي، حيث أعيدت صياغة مفاهيم التناسب والإيقاع بلغة زخرفية مستوحاة من الطبيعة البحرية.

وقالتا لطيفة الخياط ومريم الجُميري إن العمل جاء ثمرة لقاءات مع سكان الجزيرة ودراسة بيئتها الطبيعية لتقديم سرد بصري يثير الفضول ويدعو للتأمل.

وأكدتا أن مشروع “حكايات الحواف البحرية” يمثل فرصة لتسليط الضوء على بيئة آخذة في الاندثار، والحفاظ على الذاكرة الثقافية والبيئية.

وتأتي نسخة 2025 لتقدم نقلة نوعية في برنامج “أبواب”، حيث تُطرح تجربة غامرة من خلال جناح واحد يركز بالكامل على موضوع الزخرفة باعتبارها مخزناً للمعرفة المتوارثة وتحويلاً للتفاصيل إلى تجربة مكانية متكاملة.