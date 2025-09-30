شرطة رأس الخيمة ومستشفى صقر يحتفيان بـ"يوم القلب العالمي"

رأس الخيمة في 30 سبتمبر/ وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في الفريق الدائم للشرطة النسائية ومجلس شباب شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع مستشفى صقر فعالية "الملتقى الصحي" بمناسبة يوم القلب العالمي 2025.

حضر الفعالية العميد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والدكتورة منى العيان مديرة المستشفى وعدد من الضباط والموظفين.

تضمن الملتقى ورشة توعوية بعنوان “القلب مرآة النفس” حول أهمية الصحة النفسية إلى جانب حملة للتبرع بالدم وفحوصات طبية شاملة شملت ضغط الدم والسكر وقياس كتلة الجسم إضافة إلى استشارات طبية وتدريبات على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.