دبي للثقافة تؤكد التزامها بتمكين المواهب الموسيقية

دبي في 30 سبتمبر/ وام / أكدت شيماء راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن اليوم العالمي للموسيقى، يمثل مناسبة مهمة تسلط الضوء على الدور الحيوي للموسيقى في تعزيز التواصل بين المجتمعات والثقافات، مشيرة إلى أن الموسيقى تعد لغة عالمية تتجاوز الحدود وتجمع الناس حول قيم الإبداع والجمال.

وأوضحت أن هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع الموسيقي، حيث تعمل على إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة تهدف إلى دعم المبدعين وأصحاب المواهب الموسيقية في الإمارة.

وأشارت إلى أن الهيئة تسعى إلى تهيئة بيئة حاضنة تتيح للمواهب التعبيرعن رؤاهم الفنية ومهاراتهم الإبداعية، من خلال توفير المساحات المناسبة والمنصات الداعمة التي تفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتطوير مسيراتهم الفنية.

وأضافت أن جهود “دبي للثقافة” في هذا المجال تأتي انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى جعل الثقافة في متناول الجميع، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وأكدت أن الاحتفاء باليوم العالمي للموسيقى يعكس التزام دبي بتشجيع التنوع الثقافي والإبداع الفني، وتعزيز حضور الموسيقى كجسر للتواصل والتفاهم بين مختلف الشعوب.