37 ندوة نقاشية في اليوم الأول من "ويتيكس 2025"

دبي في 30 سبتمبر/ وام/ شهد اليوم الأول من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي إقامة 37 ندوة نقاشية متخصصة.

حملت الندوات الرئيسية عناوين: "تمكين التنقل المستدام: بناء منظومة شحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات"، "المركبات الهجينة الكهربائية توفر فرصة لخفض الانبعاثات مقارنةً بالمركبات التقليدية العاملة بالبنزين"، "المرونة المتقدمة للشبكات: تحالف vPAC والهندسة المعمارية المعرفة بالبرمجيات لأتمتة المحطات الفرعية الافتراضية"، "تقنيات تخزين الطاقة - بطاريات الليثيوم أيون"، و"كفاءة الطاقة، الاستدامة والحفاظ عليها".

وجاءت ندوات الطاقة المتجددة والاستدامة تحت عناوين: "مقدمة من مجلس صناعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، "تطورات سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية - من انخفاض التكلفة إلى أمن الطاقة"، "الشبكات الرقمية وموازنة الأحمال في عصر الطاقة المتجددة"، "تطوير السحابة الطاقية - دور المنصات في الطاقة النظيفة اللامركزية"، "الأمن المائي وسياسة الطاقة – أجندة مترابطة"، و"ضمان الحصول على المياه والطاقة لبناء مستقبل حيادي الكربون".

وشملت مواضع ندوات المياه: "صياغة مستقبل المياه في دبي: تحقيق الاستدامة من خلال الكفاءة والابتكار والذكاء الاصطناعي والموثوقية"، "شبكة الصرف الصحي تتحدث، هل تسمعها؟ - خفض التكاليف والالتزام بالامتثال وحماية المجتمعات من خلال المراقبة الذكية لشبكات الصرف الصحي"، "أغشية ̓فونترون̒ لتنقية المياه بتقنية التناضح العكسي عالية الترشيح وطويلة الأمد وأغشية ̒̓بيورو̒ لاستعادة مياه الصرف".

حملت ندوات الابتكار والمستقبل عناوين: "كيف تمكّن شركة "سوشال آيز" العلامات التجارية من أن تكون رائدة في الاستدامة"، "تحديث الشبكات مع شركة ̓سيسكو̒"، "تعزيز إمكانات ثورة الذكاء الاصطناعي من خلال ضمان الضوابط الأمنية والحوكمة الفعالة"، "أتمتة هندسة ̓إس سي إل̒"، و"رفع سقف الطموحات: تسخير طاقة الأمواج لضمان مستقبل مستدام".

تناولت جلسات مؤتمر الصحة والسلامة: "الصحة والرفاهية في المجتمعات المستدامة"، "التوعية بالسلامة والأمن في البيئة المعيشية"، "Care2Lead: إعادة تعريف مستقبل ريادة السلامة"، "بناء ثقافة السلامة: أفضل الممارسات والابتكارات"، "الريادة والإستراتيجية في ابتكارات الصحة والسلامة المهنية"، "استديو إتش دبليو إتش العافية والرفاهية – أماكن أكثر أماناً: قوة الرفاهية الشاملة في مكان العمل"، و"تسخير التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي للصحة والسلامة والرفاهية في البيئات عالية المخاطر".

وشهد المعرض ندوات تفاعلية وجلسات نقاشية لتوطيد أواصر التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي والموردين لتعزيز الشراكات ودفع جهود تعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري.

