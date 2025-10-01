جناح الدولة بمعـرض الفـرس للجديدة بالمغرب يستقطب أعدادا كبيرة من الزوار

الجديدة (المغرب) في الأول من أكتوبر/وام/ استقطب جناح دولة الإمارات في معـرض الفـرس للجديدة في المغرب أعدادا كبيرة من الزوار للاستمتاع بما يقدمه من لوحات فنية من التراث الإماراتي وفعاليات ثقافية متنوعة.

وانطلقت أمس بمشاركة دولة الإمارات فعاليات الـدورة السادسـة عشـرة مـن معـرض الفـرس للجديدة الذي يقام برعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة تحت شعار "العناية بالخيـل، رابطة وصل بين ممارسات الفروسية"، ويستمر حتى 6 أكتوبر الجاري.

يستعرض جناح الإمارات الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية بمشاركة عدد من الجهات الإماراتية، جوانب متعددة من التراث الإماراتي، ويسلط الضوء على الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لصون التراث وضمان استدامته.

واطلع زوار الجناح على أركانه المتنوعة وتفاعلوا مع العروض التراثية والفنية، حيث يقدم لوحات فنية من التراث الإماراتي لعدد من الفنون الشعبية تقدمها فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، وفقرات من الفنون الأدائية، ووصلات غنائية وطنية وشعبية بمشاركة عدد من الفنانين.

وتشمل الفعاليات مسابقات تفاعلية مع الزوار، ومسابقة شعرية عن الخيل، بالإضافة الى الندوات والمحاضرات، واستعراضات الخيل، ومسابقة الرسم.

ويضم الجناح مكتبة لسجل أنساب الخيل العربية لدولة الإمارات الذي يوثّق بدقة أصول وأنساب الخيل العربية في الدولة إلى جانب معارض للصور والكتب تعكس العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، وركن الفنون التشكيلية وركن للحناء.

ويستعرض الجناح الخدمات والأنشطة والفعاليات التي تقدمها هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الامارات للخيول العربية، إلى جانب الترويج لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية الذي يُعد من أبرز المنافسات العالمية في هذا المجال.

وخُصصت مساحة في الجناح الإماراتي لعرض منتجات رواد الأعمال الإماراتيين في مجالات التراث والفروسية .

وضم الجناح في هذا الصدد، عددا من المحلات التي تعرض الملابس التقليدية، والدخون والعطور، ومستلزمات الخيل، وتتيح هذه المبادرة فرصة لرواد الأعمال لتسويق منتجاتهم والتعريف بابتكاراتهم أمام جمهور دولي واسع وتعزز من دور الجناح الإماراتي منصة اقتصادية وثقافية في الوقت نفسه.

وتشمل المشاركة الإماراتية في المعرض خيمة تراثية "بيت الشعر" لتعريف الزوار بالعادات والتقاليد الإماراتية، وتقدم ضيافة من القهوة العربية والتمور والفوالة.