سعيد الهاجري يؤكد خلال اجتماع وزراء خارجية "بريكس" التزام الإمارات بالاستقرار والنمو الاقتصادي

نيويورك في الأول من أكتوبر/وام/ شارك معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة و"شيربا" دولة الإمارات لدى مجموعة بريكس، في اجتماع وزراء خارجية المجموعة الذي عقد يوم 26 سبتمبر 2025 على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد معاليه التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز العمل متعدد الأطراف. كما شارك معاليه في اجتماع "شيربا" المجموعة الذي انعقد في وقت سابق خلال الأسبوع.

وسلط معالي الهاجري خلال الاجتماع الوزاري الضوء على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تعتبر "بريكس" "تكتلاً فريداً في قدرته على الجمع بين وجهات النظر المختلفة وإيجاد التوافق، وتقديم استجابات موثوقة ومنسقة للتحديات المشتركة".

كما أكد على أن "الاستقرار المستدام يتحقق من خلال الحوار الشامل، والتعاون الاقتصادي الهادف، والمشاركة الإقليمية الموثوقة"، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل مع الهند، الرئيس القادم للمجموعة، لتحويل الأولويات المتفق عليها إلى نتائج ملموسة، كما أثنى على قيادة البرازيل لنجاحها في توجيه قمة قادة "بريكس".

وشددت دولة الإمارات خلال الاجتماعات على أهمية تعميق التعاون ضمن مجموعة بريكس في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الطاقة المستدامة والتعاون الاقتصادي، باعتبارها "أساس الاقتصادات الحديثة والتنافسية".