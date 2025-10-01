"تحدّي دبي للياقة 2025" يفتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات دورته الـ9

دبي في الأول من أكتوبر /وام/ فتح "تحدي دبي للياقة"، المبادرة الرياضية المجتمعية الهادفة لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم ، باب التسجيل للمشاركة في دورته التاسعة المقرر إقامتها في الفترة من الأول إلى الثلاثين من نوفمبر المقبل.

تتيح المبادرة لجميع أفراد المجتمع وزوار الإمارة إمكانية المشاركة في أنشطة التحدي المتنوعة من خلال الالتزام كل يوم بممارسة 30 دقيقة من التمارين البدنية على مدار 30 يوما.

يكتسب التحدي هذا العام أهمية استثنائية بتزامنه مع "عام المجتمع"، بما يعزز من الروابط الاجتماعية، ويحوّل النشاط البدني اليومي إلى تجربة جماعية تدعم تكوين عادات صحية مستدامة، تحت شعار "ابحث عن تحديك".

وقال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي إنه منذ انطلاقه، شكّل تحدي دبي للياقة ركيزة محورية في تجسيد رؤية دبي لتكون من أكثر مدن العالم صحة ونشاطا ، ويواصل مفهوم 30×30، ببساطته وفاعليته، تحفيز مختلف فئات المجتمع على جعل الصحة والرفاهية أولوية في حياتهم اليومية، وتكتسب الدورة التاسعة هذا العام قيمة خاصة بتزامنها مع عام المجتمع، بما يعكس دور ممارسة الأنشطة الرياضية في جمع الناس حول هدف واحد يعزز الترابط ويدعم مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في ترسيخ أسلوب الحياة الصحية.

من جهته، قال سعادة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يواصل ترسيخ أهميته واتساع تأثيره عاما بعد عام، ليؤكد مكانته أحد أبرز المبادرات التي تعزز الصحة والرفاهية على المدى الطويل.

وأضاف أن الدورة التاسعة هذا العام تكتسب بعدًا خاصًا بتزامنها مع عام المجتمع، حيث تبرز قيم الترابط والعمل الجماعي من خلال برنامج متكامل يضم فعاليات رئيسية مثل تحدي دبي للدراجات الهوائية، ودبي يوغا، إلى جانب القرى، ومراكز اللياقة، وآلاف الأنشطة المجتمعية المنتشرة في أنحاء المدينة ونحن نتطلع إلى النسخة العاشرة في عام 2026 بمزيد من الطموح لترسيخ ثقافة دبي مدينة نشطة وصحية، وبناء أسس راسخة تضمن حياة أفضل للأجيال المقبلة.

وشهدت الدورات الثماني السابقة إقبالًا واسعًا من سكان دبي وزوارها، حيث شارك في دورة العام الماضي 2.7 مليون شخص، بزيادة بلغت 244% منذ انطلاق التحدي في العام 2017. ومع كل دورة جديدة، يواصل تحدي دبي للياقة مساهمته في تمكين الأفراد من استكشاف الوسائل والمحفزات التي تجعلهم يمارسون الرياضة، وذلك في إطار رسالة بسيطة وملهمة تتمثل في 30 دقيقة من النشاط البدني كل يوم على مدار 30 يوما (30×30).

وتتضمن فعاليات هذا العام أربعة تحديات كبرى رئيسية، هي "تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد" في 2 نوفمبر، و"تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات" يومي 8 و9 نوفمبر و"تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي" في 23 نوفمبر،و"دبي يوغا" في 30 نوفمبر.

ويمكن للجمهور المشاركة عبر ثلاث قرى مجانية للياقة وهي: "قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30×30 للياقة"، و"قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل"، و"قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة الورقاء"، إلى جانب أكثر من 25 مركزا مجتمعيا للياقة، وآلاف الحصص التدريبية المجانية المنتشرة في جميع أنحاء دبي.

وتستضيف الدورة التاسعة من التحدي مجموعة من أبرز البطولات الرياضية العالمية التي تسهم في تحقيق أهداف 30×30 وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للرياضة والصحة، من بينها: "دبي بريميير بادل “P1 من 9 حتى 16 نوفمبر، و"بطولة ترايثلون دبي T100" يومي 15 و16 نوفمبر، والموسم الأول من "بيسبول يونايتد" يومي 25 و26 نوفمبر، والبطولة الختامية لـ "جولة دي بي ورلد للجولف" من 13 حتى 16 نوفمبر، و"طيران الإمارات دبي 7s" من 28 حتى 30 نوفمبر.

ويقام "تحدي دبي للياقة 2025" بتنظيم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبدعم من الشركاء الرئيسيين دي بي ورلد، وبلدية دبي، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويحظى التحدي برعاية مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين: صن آند ساند سبورتس، ومجموعة عبد الواحد الرُّستماني، وبنك دبي التجاري، وديكاثلون، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإتصالات “e&”، وميرا ديفيلوبمنت، وهواوي، وطلبات، وعيادة ذا التيميت هيومان الصحية و"Whoop" ، وشمال – كايت بيتش وحتا كاياك، إلى جانب الشركاء الرسميين: طيران الإمارات و"إمارات"، والشريك الإعلامي "شبكة الإذاعة العربية".

فيما يكتمل المشهد بدعم عدد من الشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، شرطة دبي، وزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، بما يعكس تكامل الجهود وتضافرها لإنجاح هذه المبادرة المجتمعية الرائدة.

ومن خلال تحدي دبي للياقة، تُتاح الفرصة أمام الجميع لاتخاذ خطوة جادة نحو حياة أكثر صحة من خلال الالتزام كل يوم بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على مدار 30 يوما سواء بالمشي، أو الجري، أو ركوب الدراجات، أو التجديف، أو ممارسة اليوغا فإن كل حركة تُسهم في تحقيق أهداف 30×30، وتدعم الحراك المجتمعي الواسع الذي يرسخ مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم نشاطا، ويمكن التسجيل في التحدي عبر الموقع الإلكتروني : www.dubaifitnesschallenge.com



