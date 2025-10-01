شرطة أبوظبي تنظم ملتقاها القانوني الـ2

أبوظبي في الأول من أكتوبر/وام/ نظمت مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي الملتقى القانوني الثاني 2025 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من وزارة الداخلية و وزارة العدل ومجلس الأمن السيبراني والقيادة العامة لشرطة دبي وجامعة خليفة وشركة كاتم، وذلك ضمن الجهود المبذولة في مواجهة تحديات تقنيات الذكاء الاصطناعي مع العمل القانوني.

افتتح الملتقى اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي وأكد أن الملتقى يعد منصة فريدة تجمع نخبة من القانونيين والخبراء والمتخصصين لمناقشة تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية بعدما أصبحت التقنيات ركيزة أساسية في مسيرة التطور البشري لتشمل مختلف القطاعات من الاقتصاد والصحة والتعليم، إلى العدالة والأمن.

حضر الافتتاح مدراء القطاعات الشرطية وكبار الضباط إلى جانب الخبراء المختصين من جهاز أبوظبي للمحاسبة، ودائرة التمكين الحكومي، ومكتب أبوظبي التنفيذي.

ناقش الملتقى في الجلسة الأولى عدة محاور منها استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التدريب القضائي والقانوني واستخدامات تلك التقنيات في المجال الأمني والشرطي ومكافحة الجريمة فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني ومراجعة العقود والمهن القانونية، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العملية التشريعية.

واختتمت الفعاليات بجلسة حوارية مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين لمناقشة وطرح أسئلة عن الملتقى والتطورات المستقبلية القانونية في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي .