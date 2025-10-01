انطلاق " منتدى صناعة الرياضة " في أبوظبي

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام/ انطلقت اليوم فعاليات النسخة التاسعة من منتدى صناعة الرياضة في أبوظبي بقاعة ياس للمؤتمرات في حلبة مرسى ياس ويستمر يومين، وسط مشاركة واسعة من صناع وخبراء الرياضة من جميع أنحاء العالم.

يحظى المنتدى بدعم من دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، فيما تنضم "إثارة" شريكا رسميا إلى جانب شريك العلامة التجارية "واسرمان لايف" وراعي الجلسات "نيلسن سبورتس آند إنترتينمنت".

ناقشت جلسات اليوم الأول من المنتدى أبرز التوجهات المستقبلية لصناعة الرياضة، ودور التكنولوجيا والشراكات العالمية في تعزيز مكانة المنطقة وجهة رائدة للفعاليات الرياضية الدولية.

وتناولت الجلسة الافتتاحية التي قدمها أحمد إسماعيل الحوسني مدير تنفيذي قطاع التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي، خطط العاصمة أبوظبي لتعزيز حضورها الرياضي العالمي، وسط زخم كبير من الفعاليات الرياضية ينتظرها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض سعادة غانم الهاجري وكيل وزارة الرياضة تطور منظومة الرياضة الوطنية، وما وصلت إليه الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة حتى الآن.. أعقب ذلك عرض رؤية السعودية 2030 في الرياضة وقدمه محمد أولياء من وزارة الرياضة السعودية.

وأكد سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "إثارة"، على دور الفعاليات الكبرى مثل الفورمولا 1 في دفع النمو الصناعي.

وشهد المنتدى جلسة خاصة مع أساطير ليفربول إيان راش وروبي فاولر حول القيادة والإرث الرياضي، فيما تحدث أندرو تومبسون، مدير"SailGP"، عن إعادة صياغة قواعد الرياضة العالمية، فيما سلطت جلسة نقاشية بمشاركة فريد بيكر من "IBM" وأليكس برونوري من " G42 " الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة.

وأكد سعادة غانم الهاجري حرص وزارة الرياضة على الاستماع إلى التجارب الأخرى، من خلال المشاركة للمرة الثانية في المنتدى، وكذلك مشاركة الآخرين التجارب الإماراتية في صناعة وتطوير الرياضة، وما وصلت اليه أيضا الدول الأخرى.

وقال الهاجري في تصريح لـ "وام" إن وزارة الرياضة تحرص على التواجد في مثل هذه المؤتمرات لإلقاء الضوء على المشاريع التي قدمتها وإطلاع الشركاء على ما قدمته بشأن كيفية جعل الرياضة أسلوب حياة من خلال الرياضة المجتمعية والمدرسية، واكتشاف المواهب وكذلك التحول الرقمي في القطاع الرياضي.

وأضاف أنه تم إشراك القطاع الرياضي في العديد من المناقشات مع الشركاء الاستراتجيين والاتحادات الرياضيات ليكون الجميع في مسار واحد وبتكاملية وتحت نظام موحد يحفظ استراتيجية الرياضة.

وأشار وكيل وزارة الرياضة إلى أن المرونة التي تتميز بها استراتيجية الرياضة في الإمارات ستكون أحد أبرز عوامل النجاح، لافتا إلى أن دور الاتحادات أصبح واضحا بشكل كبير وتقوم الوزارة بتقديم الدعم لها على الأوجه كافة من أجل تحقيق أهداف الاتحادات والرياضات ذات الأولوية للمشاركة في الدورات الأولمبية القادمة.

من جانبه عبر نجم ليفربول السابق روبي فاولر في تصريح له على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى، عن فخره بالتواجد في أبوظبي للمشاركة في هذا الحدث الكبير الذي يعد فرصة إيجابية لتسليط الضوء على هذه الصناعة الهامة والتي تتطور بشكل كبير.

وقال إن العاصمة أبوظبي أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها على التطور المستمر ووصفها بأنها تمثل وجهة مثالية لاحتضان الرياضة وصناعتها بمختلف مجالاتها .

وأضاف :" شاركت في المنتدى خلال السنوات الماضية، ويمكنني أن أرى الشغف الكبير، ليس فقط تجاه رياضة واحدة، بل تجاه العديد من الرياضات، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي لجذب الأنظار إلى هذه المدينة".

وأوضح أن من عوامل نمو وتطور الرياضة في أبوظبي على وجه الخصوص هذا التجمع المميز وأن الرغبة المشتركة في تطوير الرياضة بالمنطقة، تعكس حجم الفرص الهائلة التي تنتظرها، مؤكدا أن حكومة أبوظبي، بفضل رؤيتها، قادرة على تنفيذ خططها بنجاح متواصل وهذا يجعل أبوظبي الوجهة المثالية لتطوير الرياضة في المنطقة والعالم.