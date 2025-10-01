"مركز الفجيرة للمغامرات" يطلق موسمه الجديد

الفجيرة في الأول من أكتوبر /وام/ أطلق مركز الفجيرة للمغامرات اليوم موسمه الجديد 2025/2026، تحت شعار “معاً نصنع المغامرات” ما يعكس التزامه بتطوير تجارب سياحية فريدة وآمنة وتعزيز الشراكة المجتمعية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح عمرو زين الدين مدير مركز الفجيرة للمغامرات أن المركز استغل فترة التوقف الصيفي لتنفيذ أعمال صيانة شاملة وتطوير 14 مساراً جبلياً، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال الموسم الجديد، إلى جانب تحديث الأنظمة الرقمية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخاصة بالمركز لتسهيل الوصول للمعلومات والحجوزات.

وأشار زين الدين إلى أن المركز بصدد إطلاق مسارٍ جديد هو "الخامس عشر" ضمن شبكة مسارات الإمارة، يتميّز بتصميمٍ فريد وخدماتٍ مساندة تم تطويرها بالتعاون مع سكان وأهالي المنطقة التي يقع فيها المسار، مؤكداً أن الكشف الرسمي عنه سيكون ضمن فعاليات "ملتقى المغامرين السنوي" الذي يُعقد في 12 أكتوبر الجاري بفندق ومنتجع البحر في الفجيرة.

وأضاف أن الملتقى سيشهد كذلك الإعلان عن حزمةٍ من مشاريع البنية التحتية والمبادرات الجديدة التي عمل عليها المركز خلال فترة الصيف، والتي تهدف إلى تعزيز التجربة السياحية، وتقديم منتجات مغامرات مستدامة تدعم السياحة البيئية وتخدم المجتمعات المحلية.

وأكد مدير المركز أن موسم 2025/2026 سيشهد تركيزاً كبيراً على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن، انطلاقاً من دور المركز جهة معتمدة لتنظيم وتطوير أنشطة المغامرات في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن المركز لم يسجل أي إصاباتٍ خطيرة أو حالات فقدان خلال فترة الصيف، بفضل الرقابة الميدانية وتطبيق إجراءات السلامة المشددة.

ولفت إلى أن أنشطة المركز تشهد إقبالاً متزايداً من الزوار وفي مقدمتها التخييم، والذي يحظى باهتمامٍ واسع من العائلات والأفراد والشركات العالمية، حيث يعمل المركز بالتنسيق مع هيئة الفجيرة للبيئة على ضمان التزام المخيّمين بإجراءات السلامة، خصوصاً في المناطق الجبلية والوديان خلال فصل الشتاء.

وأشار زين الدين إلى أن نشاط المسير الجبلي (الهايكنج) استقطب أكثر من 12 ألف زائر خلال الموسم الماضي، مؤكداً أهمية المسارات الجبلية وجهات مستدامة تعزز السياحة البيئية وتدعم الاقتصاد المحلي وأشار إلى تطور نشاط الدراجات الجبلية حيث تحتضن الفجيرة عدداً من البطولات، ويعمل المركز على تطوير المضامير لجذب المزيد من الفعاليات الرياضية الدولية.

ونوّه إلى افتتاح "حديقة الفجيرة للمغامرات" يوم 27 سبتمبر الماضي، والتي شهدت إقبالاً كبيراً في أول يومين من التشغيل بعد توقف العمل بها خلال فترة الصيف وتقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة في بيئة مغلقة وآمنة ومجهزة بالكامل لتناسب مختلف الأعمار والمستويات.

وأضاف زين الدين أن إمارة الفجيرة باتت اليوم وجهة سياحية آمنة ورائدة في مجال سياحة المغامرات على مستوى المنطقة، وذلك بعد ثلاث سنوات من تطبيق الأنظمة والقوانين المنظِمة للقطاع، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية والبرامج التدريبية المستمرة، والتعاون الوثيق مع الجهات المحلية والشركاء الاستراتيجيين.

