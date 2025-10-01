مسؤولون ..."ويتكس 2025" منصة حيوية لابتكارات الطاقة والاستدامة والتنقل

دبي في الأول من اكتوبر/ وام / أكد مسؤولون أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتكس 2025"، الذي انطلقت أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي منصة مهمة لاستعراض أحدث المبادرات والابتكارات في مجالات الطاقة والتنقل المستدام والبنية التحتية المستقبلية.

وأكد تشالز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة الكابلات في شركة دوكاب، في تصريح لـ "وام" أن الشركة ماضية في توسيع حضورها العالمي وتعزيز قدراتها الصناعية من خلال ابتكارات متقدمة في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن مشاركة دوكاب في معرض "ويتكس" تأتي امتداداً لدورها كشركة رائدة تعمل في نحو 75 دولة حول العالم.

وأوضح ميلاجي أن دوكاب التي انطلقت من دولة الإمارات تسعى دائماً إلى رفع اسم الدولة في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الاستحواذ الاستراتيجي الأخير على المصنع الوطني للكابلات في سلطنة عُمان يمثل خطوة بارزة لدفع النمو الصناعي المشترك وتعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة التصنيع خارج الإمارات، بما يلبي الطلب المتنامي لعملاء الشركة على المستوى الدولي.

وأضاف أن دوكاب تولي أهمية كبيرة للبحث والابتكار في مستقبل الطاقة خلال العقود المقبلة عبر العمل على تطوير كابلات خاصة بالطاقة النووية وكابلات فائقة الجهد تصل قدرتها إلى 525 ألف فولت، ما يسهم في خفض الفاقد من الطاقة وزيادة كفاءة الاستخدام.

وأشار إلى أن الشركة تركز كذلك على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الصناعية، إلى جانب تعزيز استخدام المواد المستدامة وإعادة التدوير في الصناعة، بما يسهم في حماية البيئة وتقديم منتجات عالية الكفاءة تدعم شركات المرافق العاملة في قطاع الطاقة على مستوى عالمي.

من جانبه أكد بدر العوضي، الرئيس التنفيذي التجاري في شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، أن الشركة نجحت خلال فترة وجيزة في إنشاء أكبر شبكة لشواحن المركبات الكهربائية في الإمارات الشمالية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطتها التوسعية.

وقال العوضي إن المرحلة الثانية ستركز على إمارتي دبي وأبوظبي، بهدف الوصول إلى ما لا يقل عن 2000 نقطة شحن بحلول عام 2030، موضحاً أن هذه الجهود تأتي تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تعزيز البنية التحتية للنقل المستدام.

وأشار إلى أن الشركة أطلقت، على هامش مشاركتها في معرض "ويتكس 2025"، أول محطة شحن كهربائية متكاملة في الدولة على غرار محطات الوقود التقليدية، حيث ستقام المحطة الأولى في إمارة عجمان، ومن المقرر افتتاحها قبل نهاية العام الجاري وتضم 20 وحدة شحن، منها شواحن فائقة السرعة بقدرة 400 كيلوواط، ما يجعلها من الأسرع في الدولة.

وأوضح العوضي أن تشغيل شبكة الشواحن خلال عام ونصف تقريباً أسهم في خفض الانبعاثات بما يعادل زراعة 35 ألف شجرة، على أن يرتفع الأثر الإيجابي إلى ما يعادل زراعة مليوني شجرة بحلول 2030، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي ضمن التزام الشركة بدعم أهداف الدولة في الحد من الانبعاثات الكربونية.

ولفت إلى أن الخطط المستقبلية لشركة UAEV تتضمن إنشاء محطة شحن متكاملة واحدة على الأقل في كل إمارة، بما يعزز جاهزية البنية التحتية للمركبات الكهربائية ويدعم توجهات الدولة نحو منظومة نقل متكاملة ومستدامة.

بدورها أكدت ندى جاسم، مديرة إدارة نظم وتخطيط السلامة للمخاطر في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن جناح الهيئة في معرض "ويتكس 2025" يتميز بالتحول من مرحلة التجريب والاختبار إلى مرحلة إطلاق المبادرات على نطاق واسع، بما يضمن الاستدامة ويعزز التحول نحو التنقل المستدام بحلول عام 2050.

وأوضحت جاسم أن الهيئة تعرض خلال المعرض عدداً من المبادرات، منها التحول من الحج العادي إلى الحج الإلكتروني لمركبات الإجراءات، والتي تسهم في تقليل البصمة الكربونية وخفض الكيلومترات المقطوعة أثناء تشغيل المركبات.

وأضافت أن الهيئة تولي اهتماماً بقياس استهلاك المياه والكهرباء في مرافقها، مستخدمة تقنيات تعتمد على البطاريات الاصطناعية لمتابعة كميات الاستهلاك، بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأكدت أن الهيئة تعمل على تشجيع استخدام المركبات الخاصة الصديقة للبيئة، وتكريم المبادرات والإنجازات سواء داخل منظومة المواصلات أو عبر الجهات الخارجية، من خلال "جائزة النقل المستدام"، بهدف دعم وتعزيز الاستدامة في قطاع المواصلات الوطنية.

وأبرزت الهيئة، من خلال تقرير الاستدامة المتوفر أيضاً في جناحها بالمعرض، إنجازاتها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث نجحت في خفض 8.8 مليون طن من انبعاثات الكربون، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرات الاجتماعية نحو 29 مليون مستفيد، إضافة إلى تحقيق تصنيف يقارب 22 “لوكسلسي” على مباني الهيئة، ما يعكس التزامها بقياس البصمة البيئية وتعزيز الاستدامة في التنقل.