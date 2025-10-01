"اتحاد الشطرنج" يستحدث بطولات لأصحاب الهمم في الموسم الجديد

دبي في الأول من أكتوبر/وام/ استحدث اتحاد الإمارات للشطرنج، بطولات جديدة لأصحاب الهمم في الموسم الجديد مع توفير المتطلبات كافة لتطوير مستويات اللاعبين واللاعبات، ضمن خطة الاستعداد لمشاركتهم في أولمبياد أبوظبي 2028.

وأوضح عبدالكريم المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز دمج أصحاب الهمم، وتطوير قدراتهم، ومستوياتهم الفنية للمشاركة في البطولات والفعاليات الدولية، من أبرزها المنافسات المصاحبة لأولمبياد أبوظبي 2028، وغيرها من الفعاليات الأخرى وأعرب عن أمله في انضمام جميع أندية أصحاب الهمم في الدولة للمنافسات المقررة.

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد حرص على تنفيذ الرؤية الوطنية لتعزيز الدمج المجتمعي عبر الفعاليات الرياضية، لاسيما أن الشطرنج يتميز بقدرة كبيرة على تعزيز القدرات الذهنية، وتنمية المهارات، والارتقاء بالقدرات التنافسية.