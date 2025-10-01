" نادي الفجيرة العلمي" يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية لـ "ميلست آسيا " بأبوظبي

الفجيرة في أول أكتوبر/وام/ شارك نادي الفجيرة العلمي في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا "ملست آسيا" ضمن فعاليات الملتقى العلمي العالمي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك والذي يستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، بتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني “أكتفيت”.

وعلى هامش الحدث، حضر الدكتور سيف المعيلي بصفته مديرا للنادي وممثلاً له في اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لميلست آسيا وذلك بدعوة رسمية من المكتب بصفته عضواً أساسياً.

وناقش المجتمعون تقارير الأعمال والأنشطة الممتدة من عام 2022 إلى عام 2026، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات المستقبلية.

ويشارك نادي الفجيرة العلمي في هذا الحدث الدولي بوفد يرأسه سعادة الدكتور سيف المعيلي، مدير النادي، ويضم ستة من أعضاء النادي الشباب إلى جانب مشرفين اثنين.

وقدّم أعضاء الوفد ستة مشاريع ابتكارية نوعية لاقت إقبالاً كبيراً من زوار المعرض واللجان المنظمة فيما تم ترشيح العضو عبد الله حمد النعيمي لتمثيل النادي في المؤتمر الشبابي ضمن فعاليات الملتقى.

وأكد الدكتور سيف المعيلي في تصريحات له أن الملتقى والاجتماعات المصاحبة منصة مهمة لإبراز قدرات شباب الإمارات وإبداعاتهم العلمية وتعكس مكانة الدولة الريادية في احتضان العلوم والتكنولوجيا.

وقال إنها فرصة حقيقية لشبابنا للتواصل مع أقرانهم من مختلف دول العالم، وتحفيزهم على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في دعم مسيرة الابتكار والإبداع العلمي.