‎فتح باب التسجيل للمشاركة بـ " جائزة عجمان للزراعة 2026"

عجمان في الأول من اكتوبر /وام/ أعنت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان اليوم فتح، باب التسجيل للدورة السابعة عشرة من جائزة عجمان للزراعة 2026 وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة الزراعية وزيادة الرقعة الخضراء في إمارة عجمان.

وذكر أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة في الدائرة رئيس فريق الجائزة ،أن فتح باب التسجيل يمثل دعوة مفتوحة لجميع فئات المجتمع للإسهام في تعزيز المشهد الزراعي للإمارة، وتقديم نماذج متميزة في الزراعة الحضرية والمبادرات البيئية.

وأوضح أن الجائزة تعد من المبادرات النوعية التي أطلقتها الدائرة لترسيخ مفاهيم الزراعة المستدامة وتشجيع أفراد المجتمع والمؤسسات على توسعة الرقعة الخضراء وتبني ممارسات زراعية مبتكرة، بما ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.

وأضاف المهيري أن الجائزة أصبحت محطة سنوية ينتظرها المهتمون بالزراعة ومبادئ الاستدامة، وتحدث عن فئات الجائزة التي ضمت فئة جديدة لتشجيع المزارع الصغير إلى جانب فئات الحدائق المنزلية الداخلية، والحدائق المنزلية الخارجية، والحدائق المنزلية المنتجة، وحدائق الجهات الحكومية، وحدائق المدارس، والمساجد، والشرفات السكنية، والفنادق، إلى جانب أصحاب المبادرات الزراعية المتميزة.

وأوضح أن القيمة الإجمالية للجائزة تبلغ 100 ألف درهم توزع على الفائزين ضمن الفئات المختلفة، ووفق معايير تقييم معتمدة من اللجنة المنظمة، داعيًا الجميع للتسجيل الذي يستمر حتى الأول من ديسمبر 2025 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة البلدية والتخطيط -عجمان http://www.am.gov.ae/ar/جائزة-عجمان-للزراعة/ .