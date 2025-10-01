ذياب بن محمد بن زايد يقوم بجولة تفقدية في "جلوبال ريل 2025"

أبوظبي في الأول من أكتوبر /وام/ اطلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، على المشاريع والمبادرات التي تستعرضها نخبة من الشركات والجهات المختصة بقطاع النقل والبنية التحتية والسكك الحديدية من مختلف دول العالم، والتي تسلط الضوء على الحلول المتطورة لتحقيق مستقبل مستدام للقطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها سموّه ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، الذي تستضيفه شركة قطارات الاتحاد، المطوِّر والمشغِّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبمتابعة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ويستمر الحدث العالمي حتى غد الخميس بمركز أدنيك أبوظبي.

رافق سموّه خلال الجولة كل من معالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد.

تضَّمنت الجولة التفقدية زيارة عدد من الأجنحة، أبرزها جناح قطارات الاتحاد، وشركة «ألستوم» الفرنسية، والمجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية «سي آر آر سي»، والشركة المشتركة حسن علام - «تالغو» المصرية والإسبانية، وشركة «بروجريس ريل» الأمريكية، وشركة هيتاشي للسكك الحديدية اليابانية، وشركة سيمينس الألمانية.

وأشاد سموّه خلال الجولة بالأفكار المبتكرة التي تتناولها المشاريع والمبادرات التي تستعرضها الجهات المشاركة، مؤكداً فعاليتها في الوصول إلى حلول متطورة من شأنها أن تثري مشهد النقل العالمي وتسهم في نهضته عبر تعزيز فرص الشراكات والتعاون بين الجهات المشاركة لتحويل الأفكار والمبادرات إلى واقع ملموس، بما ينسجم مع جهود دولة الإمارات الرائدة في تعزيز سبل الحوار العالمي والتعاون الدولي لتشكيل مستقبل قطاع النقل العالمي.

وكرَّم سموّه الشركاء والرعاة الرئيسيين في «جلوبال ريل 2025»، تقديراً لالتزامهم بتطوير القطاع من خلال رعاية هذا الحدث العالمي والإسهام في نجاحه.

شملت قائمة الجهات، التي كرمها سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة أبوظبي للنقل، ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، و شركة «ألستوم»، وشركة «خطيب وعلمي»، وشركة «هيل إنترناشونال»، وشركة «جاكوبس» وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول.

وشهد اليوم الثاني من الحدث العالمي، انطلاق فعالية «هاكاثون الشباب - جلوبال ريل 2025»، التي تُعقد لأول مرة، بالتعاون مع الجامعات في جميع أنحاء الإمارات، لإشراك الطلبة في معالجة تحديات قطاع النقل تحت إشراف خبراء القطاع.

وتسلمت المسابقة، التي تستمر حتى اليوم الثالث من الحدث، 200 طلب مشاركة، وستُتاح الفرصة من خلالها لـنحو 50 طالباً وخريجاً جديداً ليسهموا في معالجة تحديات قطاع النقل والسكك الحديدية، حيث ستتنافس الفرق للفوز بجوائز نقدية، في بيئة حيوية تعزز الإبداع ومهارات حل المشكلات.

وتخللت فعاليات اليوم الثاني من الحدث العالمي توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين قطارات الاتحاد وعدد من الجهات والمؤسسات لتعزيز التعاون في القطاع الحيوي، شملت مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية للتعاون في المبادرات الوطنية للتنقل، ومذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لاستكشاف حلول النقل لسلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، ومذكرة تفاهم مع «يانغو» لاستكشاف حلول نقل متكاملة لخدمات الميل الأول والأخير، ومذكرة تفاهم مع شركتي «فيا» و«يونايتد ترانس» لاستكشاف حلول نقل متكاملة وتعزيز ترابط وسائل النقل العام.

واستمرت جلسات اليوم الثاني من المعرض والمؤتمر العالمي في مناقشة موضوعات حيوية، شملت تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة، والتمويل المستدام، والسياسات والحوكمة، وقابلية التشغيل البيني وتوحيد الشبكات، والذكاء الاصطناعي والأتمتة، وتخطيط مدن المستقبل.

يشكل الحدث العالمي، الذي يُعقد تحت شعار «قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي»، ويختتم فعالياته غداً في العاصمة أبوظبي، منصة عالمية لتحويل الطموحات إلى واقع، تستقطب قادة القطاع والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات قوة رائدة في صياغة مستقبل النقل المستدام والذكي عالمياً.

