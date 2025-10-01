تأهل أهلي طرابلس والمنامة والكويت والأنطوني إلى ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة

دبي في الأول من أكتوبر/وام/ تأهلت فرق أهلي طرابلس الليبي والمنامة البحريني والكويت الكويتي والانطوني اللبناني إلى الدور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية لكرة السلة، عقب ختام الجولة الأولى من منافسات دور الـ16، التي تقام حالياً على صالة نادي النصر في دبي.

جاء تأهل أهلي طرابلس بعد فوزه في المباراة الافتتاحية اليوم على شعب حضرموت اليمني بنتيجة 94-66، فيما قلب المنامة البحريني تأخره في اللحظات الأخيرة إلى فوز مثير على القادسية الكويتي 75-70.

ونجح فريق الكويت الكويتي في الفوز على النصر، مستضيف البطولة 88-83، بينما خطف الأنطوني اللبناني البطاقة الرابعة بعد تغلبه على حمص الفداء 98-97 في آخر مباريات اليوم.

وتستكمل غدا مباريات دور الـ16 ليلتقي العربي القطري مع البشائر العماني، والريان القطري مع الميناء اليمني، وكاظمة الكويتي مع الوحدة السوري، على أن تختتم المواجهات بلقاء الحكمة اللبناني مع السيب العماني.