جامعة الشارقة تكرم الفائزين بـ" جائزة التميز في الدراسات الإسلامية"

الشارقة في الأول من أكتوبر/وام/ كرمت جامعة الشارقة اليوم بمقرها الفائزين بجائزة التميز في الدراسات الإسلامية بدورتها الثالثة والتي تنظمها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية تحت شعار "دفع الإشكال عن أحاديث الصحيحين" برعاية كلية آل مكتوم للتعليم العالي في اسكتلندا.

فاز بالجائزة مناصفة الدكتور محمد عودة أحمد الحوري من المملكة الأردنية الهاشمية و الدكتور محمد سيد أحمد شحاتة من جمهورية مصر العربية وشمل التكريم رعاة الجائزة واللجنة العلمية التي أشرفت على تقييم وتحكيم الأعمال المشاركة.

تُمنح الجائزة للباحثين المتميّزين تقديرًا لمجمل بحوثهم المحكمة والمنشورة في المجالات الشرعية المحددة وتهدف إلى التشجيع على الابتكار في ميدان الدراسات الإسلامية وتعميق البحث الأكاديمي في القضايا الشرعية الحيّة والمعاصرة وترسيخ دور الجامعة في تجويد الإنتاج البحثي وخدمة قضايا المجتمع.

حضر حفل التكريم الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة وسعادة سلطان مطر بن دلموك الكتبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بالشارقة وسعادة ميرزا حسين الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم (إسكتلندا) والدكتور قطب الريسوني عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وسعادة عبداللّه علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة دبي - الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين .