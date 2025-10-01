2640 معاملة بفترة التسجيل الصيفية في اتحاد كرة القدم

أبوظبي في الأول من أكتوبر/وام/ أغلق اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم فترة التسجيل الأولى "الميركاتو الصيفي" للموسم الحالي والتي شهدت 2640 معاملة في مختلف المسابقات المحلية.

وتضمنت صفقات الفريق الأول بأندية دوري المحترفين 318 معاملة تمثلت في 3 (استبدالات)، و9 إعارات، و2 (انتقال)، و126 تسجيلا، و178 إعادة قيد.

فيما شهدت أندية دوري الأولى 389 معاملة شملت 4 (استبدالات)، و19 إعارة، و3 (انتقالات)، و290 تسجيلا، و73 إعادة قيد.

فيما شمل إجمالي معاملات دوري الدرجة الثانية 392 معاملة، و498 لأندية دوري الدرجة الثالثة، و366 معاملة لأندية تحت 23 عاما، و239 لأندية تحت 21 عاما، و438 لأندية تحت 19 عاما.