الوصل يفوز على الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا 2

عمان في الأول من أكتوبر/ وام/ فاز الوصل على الوحدات الأردني 2-1 اليوم في مباراتهما على استاد عبد الله الثاني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم وبهذه النتيجة رفع رصيده إلى 6 نقاط، وبقي الوحدات بلا نقاط.

وضمن مواجهات المجموعة ذاتها فاز المحرق البحريني على استقلال طهران الإيراني 1-0 وبهذه النتيجة رفع المحرق رصيده إلى 6 نقاط، وبقي الاستقلال بلا نقاط.

وفي منافسات المجموعة الثانية تعادل نادي أنديجان الأوزبكي مع الأهلي القطري بدون أهداف ليضيف كل فريق نقطة في رصيده.

وفي منافسات المجموعة الرابعة فاز فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي على فريق غوا الهندي 2-0 وبهذه النتيجة رفع فريق استقلال دوشنبه رصيده إلى 3 نقاط، وبقي غوا بلا نقاط.