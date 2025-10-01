إعلان تفاصيل المحطة الـ2 لسباق زايد الخيري بـ "ريو دي جانيرو"

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري انطلاق محطته الثانية ضمن موسم 2025-2026، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يوم الأحد المقبل، مدشناً بذلك أول حضور له في أمريكا الجنوبية، بعد نجاح محطته الأولى في العاصمة الصينية بكين الشهر الماضي.

تجمع المحطة الثانية للسباق الخيري في ريو دي جانيرو آلاف العدائين بمسافتي 5 و10 كيلومترات، من بينهم نحو 200 عداء من أبناء وبنات دولة الإمارات وبمشاركة أكثر من 250 وفدا من خارج البرازيل، في حدث رياضي وإنساني عالمي يعكس الإرث الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويجسّد رسالته في العطاء والتكافل بين الشعوب.

ويخصص ريع سباق البرازيل لصالح مؤسسة "ريو سوليداريو"، إحدى أبرز المؤسسات غير الربحية في البرازيل، والتي تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية على دعم الأطفال والنساء والأسر الأشد احتياجاً، وتوفير فرص الدمج الاجتماعي، بما يتماشى مع جوهر رسالة السباق في تعزيز قيم التكافل وتمكين الفئات المحتاجة.

يُعتبر سباق ريو دي جانيرو محطة بارزة في المسيرة العالمية للسباق، الذي انطلق من أبوظبي عام 2001، ليصل اليوم إلى مختلف قارات العالم، جامعاً المجتمعات والشعوب تحت مظلة الروح الرياضة والعمل الخيري، نظراً لتميّزه عن غيره من الفعاليات الرياضية بكونه مبادرة إنسانية عالمية تتجاوز حدود الرياضة لتترك أثراً مباشراً في المجتمعات التي تستضيفه.

يشهد السباق تغطية واسعة من وسائل الإعلام الإماراتية وصناع المحتوى المتميزين لمواكبة الحدث وفعالياته، في مشهد يعكس البعدين المؤسسي والإنساني للدولة في الخارج.

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظّمة لسباق زايد الخيري إن تنظيم السباق في ريو دي جانيرو خطوة استثنائية ومهمة في تعزيز رسالتنا العالمية، حيث نواصل التعريف بقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العطاء والوحدة الإنسانية، ونؤكد التزامنا بنجاح هذه المسيرة التي أصبحت رمزاً للوحدة والتضامن بين الشعوب.

وأضاف أن تخصيص عوائد هذه النسخة لدعم مؤسسة ريو سوليداريو يعكس جوهر السباق جسرا للتواصل الإنساني، ومنصة لنشر الرحمة والأمل في مختلف المجتمعات، ونُعرب عن فخرنا بمشاركة العدّائين الإماراتيين وجميع العدائين المشاركين الذين يُمثلون وطنهم في هذا الحدث العالمي.

يأتي تنظيم السباق في ريو دي جانيرو بعد محطات مؤثرة خلال السنوات السابقة ليبرهن على قدرة هذه المبادرة الإماراتية الوطنية والإنسانية على مد جسور التواصل بين القارات، وتحويل الرياضة إلى وسيلة لإحداث تغيير إيجابي في حياة الناس.

يمتد موسم 2025-2026 للسباق ليشمل محطات جديدة ومتنوعة، حيث يلتقي العداؤون والجمهور في أبوظبي يوم 29 نوفمبر المقبل، قبل الانتقال إلى القاهرة في 26 ديسمبر، ثم إلى ميامي الأميركية في 30 يناير 2026، ليختتم الموسم في العاصمة المجرية بودابست في مايو المقبل، في فصل جديد من مسيرة السباق التي تجوب العالم ناشرةً قيم التضامن والأمل.

ويحظى سباق زايد الخيري في موسم 2025-2026 بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومجموعة الحبتور، وشركة نورينكو، في شراكة تعكس التزامهم المشترك بمواصلة تعزيز ونشر إرث الوالد المؤسس.