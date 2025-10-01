الملتقى المالي العربي الثالث ينطلق 6 أكتوبر في المغرب

الشارقة في الأول من أكتوبر / وام / تنظم الأمانة العامة لجائزة الشارقة في المالية العامة يومي 6 و 7 أكتوبر الجاري أعمال الملتقى المالي العربي الثالث بمدينة طنجة المغربية تحت شعار "تجارب متميزة في تطوير المالية العامة" وذلك بالتعاون بين دائرة المالية المركزية بالشارقة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

يستعرض الملتقى أبرز التجارب المبتكرة في إصلاح المالية العامة و نماذج عملية في الحوكمة المالية و التحول الرقمي للأنظمة المالية وموازنات الأداء وتحسين كفاءة الإنفاق و الشفافية والمساءلة والتدقيق والرقابة المالية.

يشكّل الملتقى فرصة نوعية لإبراز التجارب العربية الناجحة وتعميمها بما يعزز استدامة المالية العامة ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.