قائد شرطة دبي : نواكب منظومة الإمارة المرنة في المشاريع المالية

دبي في الأول من أكتوبر/وام/ أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي أن التطوير المستمر للمنظومة المالية يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للتميز المؤسسي وشدد على أن دبي قدمت نموذجاً عالمياً في المرونة المالية والإجراءات النوعية، ما أسهم في نموها السريع.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة للمالية ضمن برنامج التفتيش السنوي، بحضور سعادة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وسعادة اللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعدد من كبار الضباط.

واطلع معاليه على مؤشرات الأداء الاستراتيجية للإدارة والمشاريع المستقبلية، ونتائج تحقيق المستهدفات التي شهدت تحسناً ملحوظاً، إلى جانب الجوائز المحلية والعالمية التي حصدتها الإدارة واستراتيجيتها المرتبطة بخطة دبي 2030.

كما اطلع على المشاريع النوعية التي توظف تقنيات الروبوت في العمليات المالية، والتي تسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإنجاز، إضافة إلى إطار عمل إدارة الموارد المالية الذي يركز على الاستدامة وترشيد النفقات وتعزيز المرونة المالية.

وشدد معالي الفريق المري على أهمية كفاءة التخطيط المالي وتطبيق السياسات المعتمدة، ومراجعة أسلوب العمل بشكل مستمر، وأكد على النزول الميداني لمتابعة المشاريع والاطلاع على دراسات تحليلية مالية، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.