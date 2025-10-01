باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والإبداعية بمكتبة محمد بن راشد خلال أكتوبر

دبي في الأول من أكتوبر /وام/ أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن برنامج فعالياتها لشهر أكتوبر الذي يتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية التي تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع وتجمع بين الأدب والفنون والعلوم في أجواء تثري المشهد الثقافي المحلي وتفتح آفاقاً للتبادل المعرفي العالمي.

يستهل البرنامج بمعرض فني وجلسة حوارية بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية تحت عنوان" المتنبي بين عبقرية الكلمة وإبداع الريشة " يضم 26 لوحة للفنان العراقي الدكتور محمود شبر تعكس عالم المتنبي وترافقه جلسة حوارية بحضور سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية والفنان محمود شبر ، و يديرها الدكتور سليمان الهتلان.

وتستضيف المكتبة أمسية روائية كويتية للأديب طالب الرفاعي لمناقشة روايته الجديدة دوخي تقاسيم الصبا التي تسلط الضوء على سيرة المطرب عوض الدوخي.

وتشهد أجندة أكتوبر أيضا عروضاً سينمائية عالمية ضمن ليالي سينيوليو السينمائية التي تقدم أربعة أفلام قصيرة من المكسيك وبنغلاديش والولايات المتحدة وروسيا إلى جانب ورشة تفاعلية للأطفال بعنوان "للكون وجهة أخرى نراها بقلوبنا" تقدمها حنان المرزوقي لتعزيز قيم التعاطف والتفهم .

وتنظم المكتبة جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية بعنوان بيئات عمل متزنة عقول منتجة يقدمها الدكتور أحمد آل جميل النعيمي .

وتتوج المكتبة برنامجها باستضافة الدورة الثانية من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر تحت شعار "صناعة مستقبل النشر" في الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة واسعة من خبراء وصناع الكتابة والنشر من مختلف دول العالم إلى جانب مشاركتها في معرضي" جيتكس جلوبال “و”فرانكفورت الدولي للكتاب".