53% نموا سنويا بعضويات الشركات الأمريكية بـ "غرفة أبوظبي"

أبوظبي في الأول من أكتوبر /وام/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تسجيل معدلات نمو قياسية في عضوية الشركات الأمريكية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

فقد أظهرت بيانات الغرفة أن النمو السنوي المركب لعدد العضويات للفترة بين 2019 و2024 يقارب 53% وأوضحت أن عام 2024 شهد نمواً سنوياً بنسبة 50% في هذه العضويات ما يعكس التوسع المتسارع في الأنشطة الاقتصادية المشتركة ومتانة العلاقات الاقتصادية.

وكشفت إحصائيات عضوية الشركات الأميركية في غرفة أبوظبي أن ما يقارب نصف أنشطة الشركات الأمريكية الأعضاء يتركز في قطاعين رئيسيين هما التجارة بالجملة والتجزئة، يليهما قطاع إصلاح المركبات، والأنشطة المهنية ،والعلمية والتقنية.

وتوزعت باقي العضويات على عدد من القطاعات الأخرى، أبرزها قطاع البناء بنسبة 8%، والتعدين واستغلال المحاجر7%، والاتصالات وتقنية المعلومات 6%، والضيافة 6%، وقطاع الخدمات الإدارية بنسبة 5%، بما يؤكد اتساع نطاق أنشطة الشركات الأمريكية في أبوظبي ويعكس إمكانات كبيرة للتنويع الاقتصادي المستقبلي.

وأكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي العضو المنتدب سعي الغرفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للأعمال، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للشركات الدولية، وتسهيل وصولها إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.

وأوضح أن الشركات الأمريكية تعد جزءاً أساسياً من نسيج مجتمع الأعمال في أبوظبي، إذ يتمثل دور الغرفة في ضمان استمرارية هذا الزخم وتطويره لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.

وتشير التوقعات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع في استثمارات الشركات الأمريكية في أبوظبي، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يتوافق معخطط التنويع الاقتصادي طويلة الأمد في الإمارة.

وتعمل غرفة أبوظبي على تعزيز التعاون من خلال منصات الحوار الاقتصادي والوفود التجارية والمنتديات الاستثمارية المشتركة، ما يسهم في فتح أسواق جديدة، وتبادل الخبرات، وتطوير شراكات مستدامة تدعم مصالح الجانبين.