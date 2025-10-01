برنامج فكري متنوع لمنتدى أبوظبي للسلم بمعرض جاكرتا للكتاب

جاكرتا في الأول من أكتوبر/وام/ نظم “منتدى أبوظبي للسلم” خلال مشاركته بمعرض جاكرتا الدولي للكتاب 2025 ندوات علمية وحوارات فكرية وورشاً متخصصة إلى جانب جناح عرض تضمن إصداراته.

افتُتحت فعاليات المنتدى - التي استمرت خمسة أيام تحت شعار "دروب السلم من أبوظبي إلى جاكرتا" - بكلمة لسعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا، بحضور ديلوماسيين، وممثلين عن مؤسسات أكاديمية وبحثية ودينية في إندونيسيا، استعرض فيها مسار العلاقات التاريخية بين الإمارات وإندونيسيا.

شمل البرنامج في يومه الأول ندوة بعنوان "الإمارات وإندونيسيا: وحدة القيم ومسارات السلام" ركزت على القيم المشتركة بين البلدين ودورهما في تعزيز السلم الإقليمي والدولي.

واستعرض المنتدى في جلسة تعريفية بيومه الثاني أبرز محطات عمله خلال السنوات الماضية، بما في ذلك مبادراته وبياناته المرجعية ومؤتمراته.

وبهذه المناسبة قالت الدكتورة آمنه سعيد الشحي، مدير مكتب منتدى أبوظبي للسلم بالرباط إن المشاركة في معرض جاكرتا تأتي ضمن جهود المنتدى لتجسيد رؤية دولة الإمارات ، من خلال مبادرات تعزز الشراكة الحضارية، وتقدّم البدائل السلمية عوضا عن خطابات الكراهية، وتصوغ في الوقت نفسه تحالفات إنسانية عابرة للثقافات، بين محبي الخير وصناع السلام في العالم.

وفي إطار الشراكة الأكاديمية، نظم المنتدى بالتعاون مع جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية في جاكرتا ندوة بعنوان “فقه الواقع والتسامح: ترسيخ القيم في عالم متغير” ناقشت إدماج قيم التسامح في المناهج التعليمية والبحثية بمشاركة عدد من الأكاديميين من بينهم الدكتورأسيب سيف الدين جهار، رئيس الجامعة.

فيما عقدت ندوة بعنوان "معالم من فكر العلامة الشيخ عبد الله بن بيه" رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، تناولت إسهاماته في فقه السلم وصناعة الفتوى وفقه الأقليات والمواطنة، بمشاركة باحثين من المنتدى وأكاديميين إندونيسيين.

واختُتمت الفعاليات بندوة في مسجد الاستقلال بعنوان "الإسلام وثقافة السلام: تأصيل القيم وتعزيز التعايش في عالم متنوع"، بمشاركة معالي الدكتور نصر الدين عمر، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي- الإمام الأكبر لمسجد الاستقلال، و، وحضور سعادة عبد الله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا وعدد من الوزراء، والمسؤولين والعلماء والمهتمين.

وشهد جناح المنتدى في المعرض عرض إصدارات أكاديمية ومحكّمة في دراسات السلم بلغات عربية وإنجليزية وإندونيسية، إضافة إلى جلسات حوارية قصيرة مع الزوار.

ووقع المنتدى خلال هذه الفعاليات شراكات علمية مع جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية، ومسجد الاستقلال، لتعزيز برامج الحوار والتبادل الثقافي والفكري.