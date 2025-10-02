شراكة بين "اينوك" و"محمد بن راشد للإسكان" لتعزيز سلامة إمدادات الطاقة

دبي في 2 أكتوبر / وام / وقعت شركة "غاز الإمارات"، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة "اينوك"، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتوفير أسطوانات غاز البترول المسال المركبة من الجيل التالي لتعزيز متطلبات الراحة والسلامة في المجمعات السكنية التي تديرها المؤسسة، وذلك خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس".

وبموجب المذكرة، ستقوم "غاز الإمارات" بتركيب وتوريد وتوزيع اسطوانات غاز البترول المسال المركّبة في المجمعات والمباني السكنية التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالإضافة إلى توفير حلول التوريد بالجملة عن طريق تعبئة الخزانات المركزية، فضلا عن توفير خدمات الصيانة السنوية بما يضمن سلامة وكفاءة هذه التركيبات في جميع العقارات التابعة للمؤسسة.

وقال حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك، إن "غاز الإمارات" تلتزم بدعم المجمعات السكنية في الدولة بحلول طاقة آمنة وفعالة ومستدامة، مشيراً إلى أن الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعكس الالتزام بتوظيف أحدث التقنيات والخبرات في هذا المجال لتحسين جودة الحياة عبر تلبية احتياجاتهم من غاز البترول المسال وتقديم خدمات صيانة شاملة ما يضمن تحقيق متطلبات الراحة والسلامة لهم.

وأكد محمد حسن الشحي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن هذه الشراكة تعكس رؤية المؤسسة نحو تقديم خدمات إسكانية متكاملة ترتكز على الجودة والابتكار وتسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمجتمعات السكنية التي تشرف عليها المؤسسة من خلال اعتماد حلول طاقة حديثة وآمنة.