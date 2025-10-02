"غرفة أبوظبي" توسع حضورها الدولي بتوقيع اتفاقيتي تعاون في الولايات المتحدة

نيويورك في 2 أكتوبر / وام / وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقيتي تعاون نوعيتين مع كل من غرفة ولاية كارولاينا الشمالية وجمعية تكساس للأعمال، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد أبوظبي الاقتصادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى 2 أكتوبر.

وتهدف الاتفاقيتان إلى فتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي وتعزيز حضور القطاع الخاص الإماراتي في السوق الأميركي، ودعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يتماشى مع مستهدفات خريطة طريق غرفة أبوظبي 2025 – 2028.

وتنص الاتفاقية الموقعة مع غرفة ولاية كارولاينا الشمالية على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل مشاركة الشركات الإماراتية والأميركية في المعارض والمنتديات الاقتصادية، إلى جانب تبادل المعلومات حول البيئة الاستثمارية والتشريعات التجارية في كلا البلدين.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً تعاوناً في تنظيم الفعاليات الافتراضية والزيارات المتبادلة، وتقديم قائمة بالشركات الإماراتية المستثمرة في ولاية كارولاينا الشمالية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات عملية تساعد على تعزيز فرص الاستثمار المشترك.

كما نصّت الاتفاقية على تبادل الخبرات الفنية والتدريبية، وتقديم كافة أشكال الدعم للوفود التجارية والاقتصادية الزائرة.

وتهدف الاتفاقية مع جمعية تكساس للأعمال إلى توسيع آفاق التعاون التجاري والصناعي بين مجتمع الأعمال في أبوظبي وتكساس، من خلال تبادل المعلومات الاقتصادية، وتسهيل التواصل بين الشركات، وتنظيم الزيارات المتبادلة والفعاليات المشتركة، وتنص على دعم مشاركة المؤسسات في المعارض والمنتديات المتخصصة، وتعزيز فرص الابتكار وريادة الأعمال عبر تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة.

وتؤكد الاتفاقية حرص الطرفين على احترام حقوق الملكية الفكرية وحماية سرية المعلومات المتبادلة.

وقال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، إن الاتفاقيتين تأتيان في إطار التزام غرفة أبوظبي بتنفيذ خريطة الطريق 2025 – 2028، والتي تضع في صميم أولوياتها تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار، ودعم الشركات الوطنية في توسيع حضورها على الساحة الدولية.

وأكد على أن الاتفاقيتين تعكسان الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي تجعل من بناء اقتصاد تنافسي ومستدام هدفاً استراتيجياً راسخاً، موضحا أن التعاون مع غرفة نورث كارولاينا وجمعية تكساس للأعمال سيُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي، ويتيح للشركات الوطنية الوصول إلى أسواق جديدة والمشاركة في بناء منظومة أعمال مبتكرة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.